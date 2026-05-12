「樂麵屋」首度南下插旗高雄！ 18種客製拉麵最低230元起　「3品小菜+無限續麵」免費吃到飽超佛心

拉麵控尖叫聲！以正宗九州豚骨湯頭聞名、在雙北擁有極高人氣的「樂麵屋」，終於要跨越濁水溪了。全台第8間門市、同時也是南台灣首店，正式進駐「高雄岡山樂購廣場」，帶來經典職人級湯頭，更強勢推出「3品日式小菜吃到飽」與「免費無限續麵」服務，讓南部吃貨們不用北上也能嚐到！

樂麵屋高雄首店。圖／豆府集團提供

樂麵屋最受推崇就是超狂客製化打造「專屬拉麵」，菜單價位落在230元至330元之間。點餐時，可以從濃厚、適中、清爽3種湯頭濃度中做選擇，接著挑選粗麵或細麵，最後再決定麵體的軟硬度。光是基本底蘊就有18種組合，若再加上五花叉燒、炙燒長叉燒、溫泉蛋等15種加購配料，每一碗都是獨一無二的職人傑作。

樂麵屋高雄首店。圖／豆府集團提供

高雄岡山店除了祭出拉麵控最愛的「無限續細麵」傳統，更首度加入「3品日式小菜吃到飽」，包含鹹甜入味的「照燒豆腐丁」、清脆解膩的「櫻花蘿蔔片」以及微酸開胃的「醋溜海帶芽」，全都是免費供應，CP值直接拉到天花板。

樂麵屋高雄首店。圖／豆府集團提供

歡慶樂麵屋南台灣首店開幕，即日起至6月10日止，只要在店內消費滿300元，就大方贈送總價值達「600元料理兌換券」，兌換內容包括黃金脆薯、招牌煎餃、日式炸雞，連甜點控最愛的「招牌焦糖布丁」都在名單內，快趁機衝一波！

樂麵屋高雄首店。圖／豆府集團提供

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