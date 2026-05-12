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三商巧福「牛肉麵、排骨飯」特價119元！生日慶限時9天 每碗牛肉麵現省66元 會員專屬滿額再贈「50元折價券」
三商巧福生日慶！今(12)日起開吃，三商巧福「牛肉麵、排骨飯」均一特價119元，升級為套餐最低也只要145元起，還有會員加碼優惠一次看。
即日起至5/20，三商巧福「原汁牛肉麵」和「紅燒排骨飯」特價只要119元，最高現省66元。單點吃不夠，搭配「中杯飲料特價」145元，或是搭配「芝麻牛蒡絲」特價155元，也可選搭「韓國泡菜+中杯飲料」特價165元，主餐、小菜到飲料一次滿足。需注意的是，桃園機場店不參與生日慶活動，部分美食街櫃位不適用單點優惠，依各店公告為準。
此外，生日慶期間，三商i美食卡APP會員單筆消費滿250元即贈「50元折價券」乙張，於消費隔日自動歸入APP券匣，兌換方式依券面說明為準；桃園機場、中壢站、南投站、西螺北、西螺南、新營南門市不配合三商i美食卡APP活動。詳情可見官網。
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