三商巧福「牛肉麵、排骨飯」特價119元！生日慶限時9天 每碗牛肉麵現省66元 會員專屬滿額再贈「50元折價券」

5月報稅季，「漢堡王」特別自即日起至5月31日推出優惠方案，其中包含「黃金QQ球」、「4塊雞塊」1元加購優惠。活動期間推出「花生培根脆雞堡餐」內含花生培根脆雞堡、小薯與中杯飲品，每套99元，加價1元可再獲得「黃金QQ球」1份；另套「原味/辣味小華堡餐」搭配小薯、中杯飲品，每套119元，同樣加1元可獲得「黃金QQ球」。每份套餐限加購1份

2026-05-11 19:44