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兩餐255元吃到飽！母親節限定 全台7店同推「兩人同行510元」倒數7天 這4門市加碼「海陸雙拼」無限吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自兩餐官網、IG@2a_andylee授權
圖／摘自兩餐官網IG@2a_andylee授權

母親節快樂！兩餐限時「兩人同行510元」揪媽媽吃韓國年糕火鍋吃到飽，全台共7家門市同步優惠，爽嗑韓式炸雞、豐富火鍋配菜和美味泡麵

圖／摘自兩餐官網
圖／摘自兩餐官網

圖／兩餐韓國年糕火鍋吃到飽粉專
圖／兩餐韓國年糕火鍋吃到飽粉專

圖／摘自兩餐官網
圖／摘自兩餐官網

繼十週年優惠後，韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」再推出母親節優惠，即日起至5/16，和媽媽至指定門市選擇基本方案用餐，即可享兩人同行510元、三人同行765元或四人同行1,020元優惠價，平均每人用餐只要255元。活動適用門市有西門、信義、中壢、新竹、嘉義、台南、高雄等7家門市；單品餐點另計，方案總額需另加10%清潔費。

此外，兩餐自助吧加碼推出「海陸雙拼」，吃得到甜味炸雞、蜂蜜醬油/雪花起司/原味炸雞、炸魷魚等酥脆炸物，於西門、信義、中壢、新竹門市等門市供應，期間限定至5/31，實際供應情況依各門市現場為準。

圖／兩餐提供
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兩餐新竹店。圖／摘自兩餐官網
兩餐新竹店。圖／摘自兩餐官網

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兩餐 吃到飽 火鍋 韓式炸雞 泡麵 西門町 母親節

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