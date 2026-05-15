全台最大漢堡市集「漢堡大學」登場！1人氣品牌齊聚圓山花博，超早鳥票99元開搶

全台漢堡迷準備集合！由有趣市集主辦的年度大型美食活動「2026 漢堡大學｜堡貝，我想漢你談戀愛」，將於5月30日至31日在圓山花博公園環形廣場與花海廣場登場。今年活動以「戀愛關係」為主題，透過漢堡風味詮釋愛情不同階段，從曖昧、熱戀、磨合到回味，都化作一口口濃郁多層次的美食體驗，打造結合市集、餐飲與情感故事的沉浸式漢堡盛宴。

圖／有趣市集提供

主辦單位表示，今年「漢堡大學」以「Fall in Love with Burger」為概念，邀集全台人氣漢堡品牌與特色餐車共同開課，讓民眾邊吃漢堡、邊感受戀愛中的酸甜苦辣。現場除了能品嚐各式限定漢堡，還將透過不同食材組合呈現戀愛狀態，例如象徵曖昧期的清爽生菜風味、熱戀期濃郁融化起司，以及帶有辣感與煙燻香氣的磨合期風味，讓漢堡不只是速食，更成為情緒與記憶的載體。

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首波公布的14家參與品牌也備受矚目，包括台北人氣漢堡店漢堡世家Burgerciaga、Tableau by Craig Yang、WHAT’S LA SAUCE、WEDO-Burger、毒瘤漢堡與Hotties 美式炸雞等；還有來自新北的Burger hood by 起家厝早午餐、嘉義人氣煙燻品牌Smokin‘德州燒烤在嘉義以及台南斑迪美式餐廳等南北名店共襄盛舉。此外，餐車品牌C&C’s、NO TROUBLE與鵼yakitori也將進駐現場。

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活動採售票入場，即日起至5月20日推出超早鳥單日票，每張99元；5月21日至29日為搶先早鳥票125元；活動期間現場票150元。另於5月31日晚間5點後，視現場狀況釋出限量星光票，票價75元。主辦單位建議可透過年代售票App電子取票，方便分票與入場。

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除了美食品牌齊聚，今年活動也攜手KIRIN一番搾、Coca-Cola、Asahi SUPER DRY與星巴克等品牌推出聯名加碼禮遇，現場將不定期發送限定好禮與飲品優惠，增添逛市集樂趣。

「2026 漢堡大學｜堡貝，我想漢你談戀愛」活動時間為5月30日至31日下午1點至晚間10點，週日營業至晚間8點，地點位於圓山捷運站1號出口旁的花博園區。除了適合漢堡控朝聖，也成為台北週末約會與美食市集的新亮點。

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