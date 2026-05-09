4人同行1人免費！ 台中超強「港點吃到飽」5月加碼延長 母親節吃牛排、鐵板燒再送蛋糕

台中吃到飽控快衝！ 台中金典酒店「港點吃到飽」活動，因為反應熱烈，業者驚喜宣布活動再延長一個月，直到5月底都能爽爽吃，還祭出超殺的「4人同行1人免費」優惠；另外，母親節還有送蛋糕、指定飲品買一送一優惠快追！

金園中餐廳的「呷福飽 粵吃粵飽」活動，加碼延長至5月31日。圖／台中金典酒店

台中金典酒店金園中餐廳的「呷福飽 粵吃粵飽」活動，業者宣告加碼延長至5月31日，不僅能一次吃到50道經典粵菜與港式點心，更誠意滿滿加入了16道全新菜色。

亮點新菜包含香氣十足的冬菜四季豆、四喜烤麩、牛肉粉絲煲，還有饕客必點的紹興醉雞、蒜茸粉絲鮮蝦、果津香芒蝦球。經典點心迷最愛的水晶蝦餃皇、鮮蝦蒸粉果、香蔥太子撈麵等。

金園中餐廳的「呷福飽 粵吃粵飽」活動，加碼延長至5月31日。圖／台中金典酒店

金園中餐廳消費平日午餐990元+10%、晚餐1,090元+10%；假日午餐1,380元+10%、晚餐1,480元+10%。「呷福飽 粵吃粵飽」活動期間，只要2人以上即可開桌，4人同行再享 「1人免費」 的好康。

金典酒店12樓也準備了節慶大餐！「蘿拉牛排館」與「金典鐵板燒」分別推出每位 $2,680+10% 的母親節專案套餐（鐵板燒另可加價 $350+10% 升等老饕牛排）。只要預訂母親節專案套餐，4位（含）以上同行，每桌直接贈送「4吋母親節蛋糕」乙模；若為4位以下，也會贈送精緻的個人份蛋糕。

圖／台中金典酒店

活動期間購買礦泉水、氣泡水、鮮榨果汁及House Wine（紅/白酒），皆享「買一送一」優惠。需注意的是，於節慶期間消費，每位需達指定節慶低消1,980元+10%。

蘿拉牛排館。圖／台中金典酒店

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