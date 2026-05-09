快訊

上船1天就被趕下船！ 迪士尼郵輪探險號驚傳「引擎故障」 4天行程取消

電腦用太久⋯橘貓衝出螢幕「強迫你停工！」 Chrome擴充功能萌翻全網

忠心德牧「和狂犬病大山貓搏鬥」救下被撲倒主人：牠是我的英雄！

4人同行1人免費！ 台中超強「港點吃到飽」5月加碼延長 母親節吃牛排、鐵板燒再送蛋糕

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
金園中餐廳的「呷福飽 粵吃粵飽」活動，加碼延長至5月31日。圖／台中金典酒店
金園中餐廳的「呷福飽 粵吃粵飽」活動，加碼延長至5月31日。圖／台中金典酒店

台中吃到飽控快衝！ 台中金典酒店「港點吃到飽」活動，因為反應熱烈，業者驚喜宣布活動再延長一個月，直到5月底都能爽爽吃，還祭出超殺的「4人同行1人免費」優惠；另外，母親節還有送蛋糕、指定飲品買一送一優惠快追！

金園中餐廳的「呷福飽 粵吃粵飽」活動，加碼延長至5月31日。圖／台中金典酒店
金園中餐廳的「呷福飽 粵吃粵飽」活動，加碼延長至5月31日。圖／台中金典酒店

台中金典酒店金園中餐廳的「呷福飽 粵吃粵飽」活動，業者宣告加碼延長至5月31日，不僅能一次吃到50道經典粵菜與港式點心，更誠意滿滿加入了16道全新菜色。

亮點新菜包含香氣十足的冬菜四季豆、四喜烤麩、牛肉粉絲煲，還有饕客必點的紹興醉雞、蒜茸粉絲鮮蝦、果津香芒蝦球。經典點心迷最愛的水晶蝦餃皇、鮮蝦蒸粉果、香蔥太子撈麵等。

金園中餐廳的「呷福飽 粵吃粵飽」活動，加碼延長至5月31日。圖／台中金典酒店
金園中餐廳的「呷福飽 粵吃粵飽」活動，加碼延長至5月31日。圖／台中金典酒店

金園中餐廳消費平日午餐990元+10%、晚餐1,090元+10%；假日午餐1,380元+10%、晚餐1,480元+10%。「呷福飽 粵吃粵飽」活動期間，只要2人以上即可開桌，4人同行再享 「1人免費」 的好康。

金典酒店12樓也準備了節慶大餐！「蘿拉牛排館」與「金典鐵板燒」分別推出每位 $2,680+10% 的母親節專案套餐（鐵板燒另可加價 $350+10% 升等老饕牛排）。只要預訂母親節專案套餐，4位（含）以上同行，每桌直接贈送「4吋母親節蛋糕」乙模；若為4位以下，也會贈送精緻的個人份蛋糕。

圖／台中金典酒店
圖／台中金典酒店

活動期間購買礦泉水、氣泡水、鮮榨果汁及House Wine（紅/白酒），皆享「買一送一」優惠。需注意的是，於節慶期間消費，每位需達指定節慶低消1,980元+10%。

蘿拉牛排館。圖／台中金典酒店
蘿拉牛排館。圖／台中金典酒店

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

母親節 牛排 吃到飽 鐵板燒 台中美食 台中金典酒店

相關新聞

麥味登攜手「LuLu豬」推公益聯名！限定主題門市公布了，超萌購物袋、擦手巾5/11開搶

麥味登攜手人氣角色LuLu豬推出公益聯名，限量主題店5月11日開搶。全台三間門市將展現可愛設計，並發布實用的聯名周邊，義賣所得支持心路基金會，結合消費與公益。

4人同行1人免費！ 台中超強「港點吃到飽」5月加碼延長 母親節吃牛排、鐵板燒再送蛋糕

台中金典酒店「港點吃到飽」活動延長至5月底，推出「4人同行1人免費」優惠，讓食客盡享50道經典粵菜及16道新菜色。此外，母親節專案套餐還附贈精緻蛋糕與飲品買一送一。

身份符合「五星飯店吃到飽 三人同行一人免費」 5月限定日推出

5月12日是國際護師節，為感謝醫師、護理師的辛勞付出，新竹喜來登大飯店於5月11日起至5月28日每周一至周四推出「護師節」專屬餐飲回饋，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期享三人同行一人免費，以五星美食療癒辛苦付出的醫師、護理人員。

699元起燒肉＋自助吧吃到飽！台中烤狀猿新店開幕 打卡加碼送生蠔

台中燒肉控開吃！老井餐飲集團旗下人氣燒肉品牌「烤狀猿」，正式回歸台中南屯區，「新文心店」即日起正式進入試營運，除提供經典699元、超值799元、豪華海陸饗宴1,199元共3種吃到飽方案，更為慶祝開幕推出限時優惠，即日起至5月14日止，只要追蹤官方Threads帳號，並現場出示地標打卡畫面，每個帳號即可免費兌換生蠔1顆，每日限量100顆。

大谷翔平請客吃這間！東京一星燒鳥「Torishiki ICHIMON」首度登台

由日本燒鳥大師池川義輝創立、被譽為「東京最難預約燒鳥」體系的「Torishiki ICHIMON（鳥しき一門）」，首度由MMHG引進台灣，在台打造全新品牌「TORIKAZE TAIPEI（台北鳥風），

壽司郎×貓貓蟲咖波「14款週邊」超可愛！再抽80cm抱枕、推車帶回家

壽司郎攜手台灣人氣插畫IP《貓貓蟲咖波》，於5月11日至6月14日展開「咖波躲貓貓大戰」，集結咖波、狗狗、小雞、兔兔等經典角色，打造多款聯名餐點與限定周邊，並規劃6家主題店，粉絲走進貓貓蟲咖波的療癒世

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。