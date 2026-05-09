麥味登攜手「LuLu豬」推公益聯名！限定主題門市公布了，超萌購物袋、擦手巾5/11開搶

早餐品牌「麥味登」攜手人氣角色「罐頭豬LuLu」推出全新公益聯名活動，不僅打造北中南三間限定主題門市，更同步推出多款實用又療癒的聯名周邊，從環保購物袋到罐頭包擦手巾組，全都結合可愛設計與公益理念，預計將掀起一波「豬農」朝聖熱潮。

圖／業者提供

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此次聯名率先於台北敦南遠企店、台中興大店與高雄西子灣店換上限定店裝，店內隨處可見LuLu豬身影，營造滿滿療癒氛圍。麥味登也預告，5月15日起全台部分門市包裝將同步換上聯名款式，讓消費者即使無法前往限定店，也能感受這波超萌聯名魅力。

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除了主題門市外，聯名周邊同樣備受矚目。其中「LuLu豬 豬豬美袋子」以大容量設計搭配可摺疊收納功能，收起後還能變身迷你零錢包造型，兼具環保與日常實用性，愛心價299元。

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另一款「LuLu豬 越LU越乾巾（罐頭包＋擦手巾）」則主打兩用設計，罐頭造型收納包可作為化妝包或小物包，搭配擦手巾方便外出隨身使用，愛心價429元，可愛又兼顧清潔需求。

還有更多聯名商品皆將於2026年5月11日上午10點起，在麥味登 Plus+ APP￼限量開放預購。本次義賣所得也將捐贈予心路基金會，讓粉絲在收藏聯名商品之餘，也能一同參與公益、傳遞溫暖。

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