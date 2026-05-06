丸亀有新對手了！北九州「國民烏龍麵」海外首店在台灣 最新店址曝光 「這1碗」最經典
丸亀要注意了！北九州「國民烏龍麵」海外首店要來了，根據先前消息透露將於6月開幕，現在店址也同步曝光，令網友直呼「太期待了」。
來自北九州的平價國民美食「資先生烏龍麵（資さんうどん）」自去年底即有登台展店的消息流出，最新消息除提到約於6月開幕外，海外首店位置也被網友發現，將落腳大葉高島屋B1，已有網友分享在臉書社團靠北天母幫，櫃位目前正在施工中。
在日本擁有逾100家店鋪，「資先生烏龍麵（資さんうどん）」主打各式烏龍麵、蕎麥麵與丼飯等平價美食，招牌商品為「牛肉牛蒡烏龍麵（肉ごぼ天うどん）」人氣極高，燉煮牛肉和條狀牛蒡天婦羅搭配順滑麵條，樸實無華卻讓人意猶未盡。而海外首店確切開幕訊息則需靜待業者公告，屆時勢必又將掀起一波排隊開箱人潮。
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