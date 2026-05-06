蛋捲冰淇淋買1送1！麥當勞本週APP優惠1次看 「滿150送4塊鷄塊、買早餐送薯餅」免費加菜吃

飲料、霜淇淋買1送1！麥當勞APP週週有優惠，免費送麥克鷄塊、漢堡、薯餅，有眾多相當於買一送一的優惠，現在沒有人還在用原價吃麥當勞啦！

圖／麥當勞提供

麥當勞本週APP優惠中，主打手機點餐限定「單筆滿150元送4塊麥克鷄塊」，優惠至5/12；而同為手機點餐優惠，還有「單點38元中杯飲料買一送一」、「買超值全餐送漢堡」等好康，使用期限至5/10。

凡透過麥當勞APP手機點餐，使用專屬優惠券單筆消費滿150元，天天加碼贈送「4塊麥克鷄塊」1份。圖／麥當勞提供

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其他優惠券部分，即日起至5/10，單點蛋捲冰淇淋買一送一、買超值全餐送蘋果派或小杯玉米湯，以及早餐時段「單點經典滿福系列/質感焙果系列送薯餅」的免費加菜福利。

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麥當勞「現烤焙果」為粉絲人氣早餐必點。圖／麥當勞提供

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