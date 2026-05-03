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招牌砂鍋粥回來了！ 北投「皇池御膳館」進軍市區 開幕日期、新址曝光 老饕全暴動

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／皇池御膳館提供
圖／皇池御膳館提供

老饕們注意了！ 過去想吃一鍋熱騰騰的皇池砂鍋粥，總得親自跑一趟紗帽山。現在這份傳說中「被溫泉耽誤的美味」正式進軍台北市區，打造全新品牌店面，不僅交通更便利，還用高品質的中華料理搶攻美食地圖。

圖／<a href='/search/tagging/1013/皇池御膳館' rel='皇池御膳館' data-rel='/1013/252810' class='tag'><strong>皇池御膳館</strong></a>提供
圖／皇池御膳館提供

北投知名溫泉地標「皇池溫泉御膳館」自今年3月底將1館停業拆除改建後，許多忠實顧客都感到惋惜。近日有眼尖網友在石牌承德路上發現「皇池」招牌驚喜現身北投市區，引發社群熱烈討論。

圖／皇池御膳館提供
圖／皇池御膳館提供

業者也於粉絲團正式宣布好消息「經典滋味正式落腳市區，全新「皇池御膳館」將以純餐廳模式重新出發」，更表示新址將專注於餐飲品質的全面升級，延續餐點核心依然是那鍋讓人魂牽夢縈的「招牌砂鍋粥」，選用紅蟳、鯛魚、鮮蝦等豐富海鮮，經過長時間熬煮，將海鮮精華完全融入粥底，口感綿密、香氣撲鼻。

圖／皇池御膳館提供
圖／皇池御膳館提供

圖／皇池御膳館提供
圖／皇池御膳館提供

全新的主廚團隊更推出了各式精緻中華料理，極致講究火候的煨罐煲湯，以及各種家常熱炒及開胃小點，滿足各路饕客們的味蕾。

圖／皇池御膳館提供
圖／皇池御膳館提供

看準未來龐大的北投士林科學園區(北士科)以及未來輝達(NVIDIA)總部的上班族群與商務族群，新店面特別設計了多元的包廂空間，從適合小聚的6-8人房，到大型宴席的40人包廂一應俱全。

目前「皇池御膳館」至5月10日前展開試營運，邀請老顧客回娘家嚐鮮。並預定於5月11日正式開幕。趁著母親節想品嚐這一口濃厚海鮮粥，不用再跑山路，在市區就能輕鬆與家人團聚，體驗這份流傳多年的美味。

【皇池御膳館】

試營運：至115年5月10日

正式營運：115年5月11日

營業時間：午餐 11:00-14:00 / 晚餐 17:00-21:00

電話：02-2828-9099

地址：台北市北投區承德路七段一號(附設停車場)

包廂規劃：提供6、8、12、16、36、40人等多樣化席位

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皇池御膳館 北投 砂鍋粥

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