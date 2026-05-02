5月限定！ 憑「繳稅單」飯店自助餐「每人現抵400元」 沖繩海鮮季必吃、還可抽機票

5月繳稅季來臨，荷包失血別心痛！台北六福萬怡酒店推出「報稅應援方案」，讓你的稅單直接變身「美食折價券」。只要出示指定通知單，飯店Buffet直接現折餐費，還能無限痛快品嚐松葉蟹、鮑魚與干貝，有機會把沖繩來回機票抽回家！

敘日全日餐廳主打沖繩海鮮季。圖／六福旅遊集團提供

台北六福萬怡酒店旗下超人氣「敘日全日餐廳」宣布，自5月1日起至5月31日，凡是到餐廳用餐的民眾，只要出示「2026年度綜合所得稅繳款通知單」，每位賓客即可直接折抵400元餐費。此優惠不限平假日午晚餐時段（母親節檔期除外），單桌最多可折抵8人，換算下來整桌最高可省下3,200元！

圖／台北六福萬怡酒店提供

敘日全日餐廳本季特別打造「沖繩假期．海味盛宴」，將南島風情搬上餐檯。主打現點現做的招牌料理，包括鮮甜濃郁的「松葉蟹蝦湯拉麵」、外酥內嫩的「酥炸鮑魚海鮮天婦羅」，以及「現煎干貝搭野菇和風煮」。此外，還有多款風味泰國蝦、手卷、握壽司無限量供應。

圖／台北六福萬怡酒店提供

飯店還加碼送好禮，活動期間內，單筆消費滿3,000元即可參加抽獎，獎項內容超豪華，包括「沖繩來回機票」、「沖繩麗星郵輪雙人遊」及各項旅遊折扣券，建議民眾提前訂位，以免向隅。

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