5月「添好運放題」來了！一整個月「這3門市」吃得到 699元吃爆米其林星級港點

5月「添好運放題」來了！這個月共有「3家門市」提供吃到飽方案，每個門市、每時段限量，爽吃星級港點記得先訂位。

圖／添好運台灣粉專

米其林一星香港點心店「添好運」吃到飽活動再延長，即日起至5/31一整月，於台中Jmall店、台南小北門店、高雄富民店等3店舉辦「699元港點放題」，且開放線上訂位、不提供現場候位。

添好運主打港式點心。圖／報系資料照（記者沈昱嘉攝影）

圖／添好運提供

活動時段部分，台南小北門店、台中Jmall店為平日14:00–17:00限定，而高雄富民店則不限平假日，於每日14:00–17:00時段提供吃到飽。台南小北門店每時段限量20位，台中Jmall店、高雄富民店每時段限量40位。

圖／添好運提供

收費方式成人每位699+10%元，0–3歲以下免費、3–6歲200元、6–12歲333元；用餐時間100分鐘，活動不與其他優惠併用；詳細活動資訊以各店公告為準。

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