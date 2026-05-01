「333元炸雞吃到飽」大爆紅！最新訂位方式曝光 爽嗑「炸雞、鍋燒麵、炒泡麵」CP值爆表

333元炸雞吃到飽！高雄美食新話題「炸雞吃到飽」爆紅，主打以333元即可暢吃炸雞、鍋燒麵和炒泡麵，高CP值引發熱議與饕客搶訂，業者也祭出新型訂位方式因應，朝聖前要注意！

圖／炸雞教父粉專

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高雄市新興區「炸雞教父」推出新企劃「333元吃到飽」吸引廣大部落客開箱，短時間即在社群爆紅掀起搶訂熱潮。炸雞教父「333元吃到飽」能夠以實惠價格吃到多汁炸雞、鍋燒麵與涮嘴炒泡麵等好味道。由於突如其來的爆紅與訂位熱潮，業者表示目前訂位量爆滿且人工處理訂位已達極限，將調整訂位方式以因應當前的盛況。

圖／炸雞教父粉專

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炸雞教父表示，已開始與「線上訂位系統」合作，預計於數個工作天完成設定，完成後將開放線上直接訂位，還能即時查看剩餘名額，並讓每日限額控管更清楚；若沒訂到位，也可選擇現場單點用餐，同樣能吃到美味且飽足的餐點。更多吃到飽活動詳情與規則依業者公告為準。

此外，炸雞教父也為母親節打造「寵愛媽咪A餐」，吃得到雞腿2支、腿骨2塊、雞翅3支，再霸氣加碼送美式雞皮與飲料2杯，一套329元爽嗑噴香炸雞，優惠自5/4起至5/10限定推出，數量有限、售完為止。

圖／炸雞教父粉專

炸雞教父

地址：高雄市新興區中正三路54號

營業時間：12:00–21:00

電話：0905-009-002

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