全台最難訂「島語」保證吃到！ 漢來神專案「一泊二食」免排隊吃松葉蟹 平日升等三麗鷗房、加碼漢來海港早餐吃到飽
全台最難預約的吃到飽神店「島語」保證吃到！高雄漢來大飯店宣布，5、6月限時推出「島語饗夜・一泊二食」專案，直接幫你搞定那位子難搶到爆的「島語自助餐廳」，更豪氣送上漢來海港早餐吃到飽！
免排隊保證吃！即日起至6月，高雄漢來大飯店祭出，每日限量推出「島語饗夜・一泊二食」保證訂位專案，每晚專案價 9,380 元起。住客可「免排隊」入席全台最夯的島語自助餐廳，從冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳到生食級大干貝應有盡有，海鮮控絕對會瘋掉！肉食主義者也能爽嗑現烤厚切肋眼牛排、戰斧豬排。
除了島語晚餐，連隔天的早餐都幫你準備好了！翌日早晨，旅客將前往與島語同集團、同樣深受大眾喜愛的「漢來海港自助餐廳」享用豐盛的自助早餐。
特別加碼，凡於週日至週四（平日）入住，即可享有「免費升等三麗鷗主題房」的驚喜優惠，讓超萌明星陪你入睡。
母親節寵媽無上限！迎溫馨母親節，漢來也同步啟動「三麗鷗寵愛媽咪計畫」，每晚 8,870 元起，不僅能住進充滿少女心的主題房，還直接加贈價值1,380元的「Hello Kitty 水手造型玩偶」，以及女性夢幻逸品「Chloe 光蘊玫瑰女性淡香精 30ml」。
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