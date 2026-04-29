林口喜來登「早鳥粽超殺8折」！鮑魚、滷肉粽統統有，怎麼買1次看

端午節腳步將近，粽香市場提前升溫。林口亞昕福朋喜來登酒店今年推出「昕粽獻禮」端午禮盒，以三款風味粽品組合應戰節慶送禮商機，每組6入售價1,200元，即日起開放預購，並祭出5月31日前完成預訂享8折優惠，換算下來每盒只要960元，成為今年端午檔期主打的高CP值選擇。

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供

三款風味一次滿足 主打海陸、健康與茶香層次

「昕粽獻禮」由館內餐飲團隊操刀設計，主打三種不同風味一次滿足。包含以整顆鮑魚入料的「聚味臻品鮑魚粽」，結合豬肉、魷魚、蝦米與香菇，呈現海陸交織的豐富層次；「十穀懷香滷肉粽」則以傳統滷肉為基底，融合十種穀物，強調健康與古早味並存；甜粽部分推出「茶韻雙香相思粽」，以抹茶與紅玉紅茶雙茶入粽，搭配紅豆餡，打造清雅細緻的甜點系口感。

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供

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質感提袋設計 鎖定節慶送禮市場

除了內容物講究，禮盒外型也同步升級。此次採用石墨綠保鮮提袋設計，融入粽葉意象與金色葉脈細節，提升整體質感，鎖定端午送禮需求，不論自用或贈禮皆具吸引力。

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供

限時優惠至5月31日 6入禮盒最低960元入手

業者表示，端午節向來是年度重要餐飲檔期之一，今年特別強化產品差異與包裝質感，同時透過早鳥8折優惠刺激買氣，預期將帶動一波預購熱潮。民眾可透過館內餐廳電話預訂，把握限時優惠入手應景粽禮。

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