A5和牛只要198元！ 豐漁新品牌「和庵燒肉株式會社」插旗信義A4 一人開爐398元起、白飯+飲料無限續

一個人吃燒肉也能有儀式感！ 豊漁餐飲集團旗下全新個人燒肉品牌「和庵燒肉株式會社」於今日（28日）正式進駐新光三越台北信義新天地A4的B2，主打不用揪伴、一個人就能享受炭火燒肉的療癒，祭出開幕限時優惠，A5和牛肋條竟然只要198元！

圖／翻攝IG@nagomian_wagyu

「和庵燒肉株式會社」店內僅設有12席板前座位，特別針對單人用餐需求設計，桌面寬敞舒適，最吸睛的是，品牌引入北海道「成吉思汗」燒肉技法，採用頭盔造型烤盤搭配陶製爐具，並堅持使用「果木速燃炭」，讓肉片在炙烤過程中不僅能鎖住肉汁，更帶有迷人的煙燻炭香。

圖／豊漁餐飲集團提供

店內主推兩款套餐，入門款「益活雞腿排套餐」售價398元，選用高品質大成益活雞，口感外酥內嫩；針對高端肉控，「A5和牛拼盤套餐」僅需698元，就能一次品嚐3至5種不同部位的頂級和牛，包含肩胛小排、腰後翼板等，且所有肉品皆由廚師現場手工分切。

更佛心的是，套餐均附白飯、湯品與飲料無限供應，絕對能吃得飽足。

和庵超狂開幕慶，即日起只要點購套餐，即可以「198元」的超殺特價加購「蔥鹽和牛肋條」（100g）。這款牛肋條預先醃漬入味，搭配蔥鹽提香，上火爐烤到滋滋作響、油脂噴發，肉控們趕緊衝一波！

和庵燒肉株式會社

地點： 新光三越台北信義新天地A4（B2）