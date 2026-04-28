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豬排免費吃！高CP值「連鎖牛排吃到飽」新店開幕「連3天送豬排」 母親節加碼「爽嗑大白蝦+百元飲品」再贈康乃馨造型香皂

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自牛室炙燒牛排高雄鳳山店inline、牛室炙燒牛排粉專
圖／摘自牛室炙燒牛排高雄鳳山店inline牛室炙燒牛排粉專

牛排控開吃！被笑稱是被牛排耽誤的吃到飽的「牛室炙燒牛排」迎接母親節，推出免費加菜、新品限定價等多重優惠；還有一門市開幕祭出「免費送豬排」活動，限時3天邀請顧客共襄盛舉大口吃肉。

圖／摘自牛室炙燒牛排高雄鳳山店inline
圖／摘自牛室炙燒牛排高雄鳳山店inline

圖／牛室炙燒牛排粉專
圖／牛室炙燒牛排粉專

牛室母親節優惠一次看

5月母親節，5/1至5/20，帶媽媽到「牛室炙燒牛排」用餐，持手拿牌拍照打卡並追蹤牛室IG，即送「火烤大白蝦2隻+百元軟飲任選」，總價值199元。同時，還有新品「重量級炙燒戰斧豬排」母親節限定特價558元（原價620元）；另，帶媽媽到店消費，結帳不限金額皆送「康乃馨造型香皂」乙朵，數量有限、送完為止。

牛室重新開幕：免費加價嗑豬排

「牛室炙燒牛排」鳳山店設備升級盛大開幕，4/29至5/1連續3天，至店消費排餐即贈價值189元「牛室經典豬排」乙份，免加價爽嗑雙倍肉量。

圖／摘自牛室炙燒牛排高雄鳳山店inline
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圖／摘自牛室炙燒牛排高雄鳳山店inline
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圖／摘自牛室炙燒牛排高雄鳳山店inline
圖／摘自牛室炙燒牛排高雄鳳山店inline

圖／摘自牛室炙燒牛排高雄鳳山店inline
圖／摘自牛室炙燒牛排高雄鳳山店inline

牛室炙燒牛排 鳳山店

地址：高雄市鳳山區青年路二段477號

訂位專線：07 780 7575

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牛室炙燒牛排 母親節 IG 豬排 吃到飽

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