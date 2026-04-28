豬排免費吃！高CP值「連鎖牛排吃到飽」新店開幕「連3天送豬排」 母親節加碼「爽嗑大白蝦+百元飲品」再贈康乃馨造型香皂

許多台北夜貓族敲碗許久的「小品雅廚信義店」，終於正式亮相，店家在社群媒體正式釋出官方照片，「最近在信義這邊，準備了一間新的小品。」店家表示，「5月1日會開始開門，一樣是晚上6點，到隔天早上5點。」

2026-04-28 15:33