五一勞動節「速食優惠」開打！摩斯咖啡買1送1、必勝客披薩買1送5 激省優惠一次看

迎接5月1日勞動節與連假檔期，各大速食品牌紛紛推出期間限定優惠搶市，今年以「買一送一」與加價多一件最為主打，從漢堡、咖啡到披薩、炸雞全面參戰，民眾不論單吃或聚餐都能用較低價格享受美食。udn小編特地整理五一連假餐飲優惠，一起來看看！

摩斯漢堡優惠先看 5/1咖啡買一送一最吸睛

摩斯漢堡率先推出勞動節優惠，成為本波活動焦點。業者宣布5月1日當天，全台門市大杯摩斯咖啡或大杯精選咖啡「買一送一」，無須優惠券即可享用；5月2日至5月4日連假期間，則改為咖啡「加10元多一件」延續優惠熱度。

圖／各速食業者提供

此外，5月1日至5月31日同步推出「MOS超值省」優惠券，包括套餐現省60元、指定飲品2杯99元，以及多項「＋10元多一件」活動，從正餐到飲料全面降價，提升整體CP值。

麥當勞、漢堡王優惠齊發 小點套餐都有折

麥當勞主打APP優惠券活動，推出雞塊、薯條與冰品等品項買一送一，適合日常小資族；漢堡王則透過優惠券提供雞塊與多款品項折扣，甚至出現低至57折的促銷方案，強化月底省錢需求。

圖／業者提供

披薩品牌方面火力全開，必勝客推出外帶「買1送5」超值方案，成為本次檔期最大亮點；達美樂則祭出買1送2優惠，鎖定多人分享市場。

圖／業者提供

同樣參戰的拿坡里披薩也推出披薩買一送一，並搭配炸雞與蛋塔組合優惠，增加選擇多樣性。

三商炸雞品牌同步加碼 平價套餐吸客

炸雞市場方面，三商炸雞推出雞翅桶優惠價，主打高CP值外帶；繼光香香雞則針對人氣餐點提供折扣，吸引年輕族群。

整體來看，今年勞動節優惠從5月1日一路延伸至連假甚至整月，優惠型態涵蓋買一送一、加價購與套餐折扣。業者提醒，各項活動多有時間與門市限制，建議民眾提前確認使用條件，把握節日限定優惠。

三商炸雞。圖／三商炸雞提供

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