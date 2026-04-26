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台北269元下午茶吃到飽！高CP值「暖心餐廳」新菜單公開 從甜點、豆花吃到霜淇淋 加點「松露薯條、鹹酥雞」更過癮

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／育成社福基金會-育成蕃薯藤餐廳粉專
圖／育成社福基金會-育成蕃薯藤餐廳粉專

269元下午茶吃到飽甜點控抄筆記，台北「下午茶吃到飽」新菜單強勢登場，各式甜點、豆花霜淇淋及多種飲品統統無限吃，還能加購美味炸物，鹹甜交錯吃更過癮。

圖／育成社福基金會-育成蕃薯藤餐廳粉專
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圖／育成社福基金會-育成蕃薯藤餐廳粉專
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台北市大安區「育成蕃薯藤餐廳」下午茶吃到飽新菜單公開，從多款蛋糕、甜點、豆花、霜淇淋、甜湯到嚴選咖啡、花茶和風味飲品全都能暢享，每人269+10%元。單吃甜點怕會膩？餐廳同步提供點心加購，有松露薯條、炙燒檸香雞翅、滷味拼盤、人氣NO.1鹹酥雞或特調飲品，每樣均能以99元加購（需另加10%服務費）。

圖／育成社福基金會-育成蕃薯藤餐廳粉專
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圖／育成社福基金會-育成蕃薯藤餐廳粉專
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圖／育成社福基金會-育成蕃薯藤餐廳粉專
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下午茶吃到飽供應時間為每日14:30-17:00，最後補餐時間16:30；身高130cm以下享8折、身高100cm以下則免費。此外，午餐時段11:30-14:00亦有寶島百匯自助餐，吃得到多項飯店星級主廚特製寶島美味佳餚，每位688+10%元。

圖／育成社福基金會-育成蕃薯藤餐廳粉專
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圖／育成社福基金會-育成蕃薯藤餐廳粉專
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「育成蕃薯藤餐廳」為育成社福基金會成立的永續庇護工廠，由星級飯店主廚與老師們帶領19位憨寶貝提供美味餐點，讓來用餐的人都能在享受美食的同時也能做公益。網友實際探店後分享「平價、好吃、安心、公益，難怪是網路公認CP值最高的自助餐」、「空間明亮、友善環境 每份餐點都是非常用心做出來的」。

圖／育成社福基金會-育成蕃薯藤餐廳粉專
圖／育成社福基金會-育成蕃薯藤餐廳粉專

育成蕃薯藤餐廳 忠孝庇護工場

地址：台北市大安區建國南路一段181號（建國高架橋下）

營業時間：11:30-14:00、14:30-17:00

電話：02 2752 1785

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