台北269元下午茶吃到飽！高CP值「暖心餐廳」新菜單公開 從甜點、豆花吃到霜淇淋 加點「松露薯條、鹹酥雞」更過癮

端午節將至，「端午粽」也進入年度熱戰。相較過往主打傳統南北粽，2026年端午市場則掀起一波「名菜入粽」的新話題，各家招牌料理、米其林名菜與經典宴席風味被重新轉譯，以粽子形式呈現，讓端午更有味。

2026-04-25 11:02