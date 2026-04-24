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摩斯超強「買1送1」！5月「超值省神券」懶人包 激推整隻蝦新品「極上天丼珍珠堡」、「雞塊兄弟」玩偶吊飾必收

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

吃貨們準備衝一波！摩斯漢堡（MOS Burger）5月要讓你的錢包超有感，不僅推出超狂「MOS超值省」優惠券，早餐、下午茶通通有折扣，更強的是5/1勞動節當天限定「咖啡買一送一」！

摩斯咖啡限時享買1送1優惠。圖／摩斯提供
摩斯咖啡限時享買1送1優惠。圖／摩斯提供

此外，春夏新品「極上天丼珍珠堡」與香辣過癮的「韓式燒肉系列」也同步強勢登場，還有「MOS Friends雞塊兄弟」玩偶吊飾超萌來襲！

春夏新品「極上天丼珍珠堡」、「韓式燒肉系列」。圖／<a href='/search/tagging/1013/摩斯漢堡' rel='摩斯漢堡' data-rel='/1013/124165' class='tag'><strong>摩斯漢堡</strong></a>提供
春夏新品「極上天丼珍珠堡」、「韓式燒肉系列」。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡直接祭出整整一個月的「超值省」優惠！只要在5/1～5/31期間出示優惠券（如下圖），熱門早餐「火腿歐姆蛋堡」、「番茄吉士蛋堡」只要45元就能爽吃；想喝下午茶也沒問題，飲品2杯99元，點心甚至加10元就多1件。

MOS超值省優惠券。圖／摩斯漢堡提供
MOS超值省優惠券。圖／摩斯漢堡提供

針對勞工朋友們，5/1勞動節當天限定「大杯摩斯咖啡」或「精選咖啡」買一送一；沒搶到也別難過，5/2～5/4接力推出「加10元多1件」。

4/27起由「極上天丼珍珠堡」領軍（售價135元）推出春夏新品，嚴選完整白蝦手工裹粉酥炸，搭配金黃海鮮天婦羅與特製天丼醬，鹹甜口感層次超豐富。

極上天丼珍珠堡。圖／摩斯漢堡提供
極上天丼珍珠堡。圖／摩斯漢堡提供

不能錯過「韓式燒肉珍珠堡」與「韓式豚肉珍珠堡」，道地韓式辣醬與黑麻油拌炒經典肉片，香辣風味超開胃。早餐時段更有法式風情的「法式蕈菇蛋堡」讓你一秒偽出國。

韓式燒肉珍珠堡、韓式豚肉珍珠堡。圖／摩斯漢堡提供
韓式燒肉珍珠堡、韓式豚肉珍珠堡。圖／摩斯漢堡提供

法式蕈菇蛋堡。圖／摩斯漢堡提供
法式蕈菇蛋堡。圖／摩斯漢堡提供

5/15起摩斯重磅推出「MOS Friends雞塊兄弟」玩偶吊飾。一組599元包含5隻軟綿綿的Q版雞塊，每隻都附有金屬掛勾，無論掛在包包上或放入近年最紅的「娃包」都超可愛。另有會員加購方案，可用金點3點+449元兌換，或店內消費不限金額加購價499元。

MOS Friends雞塊兄弟。圖／摩斯漢堡提供
MOS Friends雞塊兄弟。圖／摩斯漢堡提供

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摩斯漢堡 漢堡 買一送一 咖啡

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