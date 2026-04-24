母親節聚餐看這！ JR東日本大飯店3大餐廳優惠 宮廷烤鴨、泰式火山排骨、Buffet加碼送龍蝦

母親節帶媽媽享用大餐！ JR東日本大飯店台北今年超有誠意，集結館內三大主力餐廳推出「母親節期間限定專案」，想大口開吃的高CP值自助餐、講求排場的宮廷風中式桌菜，還是充滿儀式感的精緻日本料理，這裡統統都有！

JR東日本大飯店推出三大主力餐廳優惠。圖／JR東日本大飯店提供

鉑麗安全日餐廳以「東南亞美食」為主題。圖／JR東日本大飯店提供

主打多國料理與高CP值的鉑麗安全日餐廳，主廚陳永儒這回端出「東南亞美食」主題，餐檯上擺滿了越式生春捲、泰式火山排骨、綠咖哩蟹及沙嗲雞肉串，酸辣滋味讓人一秒置身曼谷。

鉑麗安全日餐廳以「東南亞美食」為主題，加碼推出「一品龍蝦料理」。圖／JR東日本大飯店提供

於5/9-5/10母親節週末午、晚餐時段加碼推出「一品龍蝦料理」，以高單價食材創造話題，餐價訂為成人每位1,980元（另加一成服務費），兒童半價，採預付訂金制，相關優惠不併用。

凱華樓：「磐龍筵席」 宮廷風家族聚餐最氣派

凱華樓以宮廷延壽燉花膠、黃袍北京烤鴨與蒜香蒸明蝦等代表性菜式的「磐龍筵席感恩宴」。圖／JR東日本大飯店提供

喜歡傳統中式料理的溫馨感，凱華樓中華料理絕不會讓您失望。主廚楊德興特別設計「磐龍筵席感恩宴」，將宮廷料理的精神融入養生概念。菜色包含超霸氣的「黃袍北京烤鴨」、鮮甜「蒜香蒸明蝦」，以及滋補首選「宮廷延壽燉花膠」。

以宮廷延壽燉花膠、黃袍北京烤鴨與蒜香蒸明蝦等代表性菜式的「磐龍筵席感恩宴」。圖／JR東日本大飯店提供

母親節特別節慶於5/2-5/3、5/9-5/10期間規劃5人與10人桌菜兩種規格，分別訂價10,900元與21,800元（皆另加一成服務費），並搭配紅酒贈飲。

HAYASE：「祖母綠」靈感 極致和食美學

HAYASE日本料理由日籍料理長郡司行雄推薦母親節特別料理。圖／JR東日本大飯店提供

以精緻和食著稱的HAYASE日本料理，日籍料理長郡司行雄坐鎮，以五月誕生石「祖母綠」為靈感，結合日本東北旬味與台灣在地食材，打造母親節限定會席料理。

午餐「翡翠」九品： 每位 3,080 元+10%、晚餐「翠玉」十品： 每位 4,500 元+10%（內含豪華蒸籠料理），選用日本東北與台灣在地時令食材，將擺盤藝術發揮到極致。更提供「加價升級花束壽司」的服務，只要提前預訂還會贈送專屬蛋糕。