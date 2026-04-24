快訊

日行萬步能消耗多少熱量？專家教使卡路里燃燒效率翻倍的技巧

她買房才5個月…竟收到15個月稅單！ 稅務局：沒算錯

台積電、聯發科喊衝！台股開高強彈逾750點、直搗38500關

母親節聚餐看這！ JR東日本大飯店3大餐廳優惠 宮廷烤鴨、泰式火山排骨、Buffet加碼送龍蝦

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／JR東日本大飯店提供
圖／JR東日本大飯店提供

母親節帶媽媽享用大餐！ JR東日本大飯店台北今年超有誠意，集結館內三大主力餐廳推出「母親節期間限定專案」，想大口開吃的高CP值自助餐、講求排場的宮廷風中式桌菜，還是充滿儀式感的精緻日本料理，這裡統統都有！

JR東日本大飯店推出三大主力餐廳優惠。圖／JR東日本大飯店提供
JR東日本大飯店推出三大主力餐廳優惠。圖／JR東日本大飯店提供

鉑麗安全日餐廳：南洋美食節+「一品龍蝦」超吸睛

鉑麗安全日餐廳以「東南亞美食」為主題。圖／JR東日本大飯店提供
鉑麗安全日餐廳以「東南亞美食」為主題。圖／JR東日本大飯店提供

主打多國料理與高CP值的鉑麗安全日餐廳，主廚陳永儒這回端出「東南亞美食」主題，餐檯上擺滿了越式生春捲、泰式火山排骨、綠咖哩蟹及沙嗲雞肉串，酸辣滋味讓人一秒置身曼谷。

鉑麗安全日餐廳以「東南亞美食」為主題，加碼推出「一品龍蝦料理」。圖／JR東日本大飯店提供
鉑麗安全日餐廳以「東南亞美食」為主題，加碼推出「一品龍蝦料理」。圖／JR東日本大飯店提供

於5/9-5/10母親節週末午、晚餐時段加碼推出「一品龍蝦料理」，以高單價食材創造話題，餐價訂為成人每位1,980元（另加一成服務費），兒童半價，採預付訂金制，相關優惠不併用。

凱華樓：「磐龍筵席」　宮廷風家族聚餐最氣派

凱華樓以宮廷延壽燉花膠、黃袍北京烤鴨與蒜香蒸明蝦等代表性菜式的「磐龍筵席感恩宴」。圖／JR東日本大飯店提供
凱華樓以宮廷延壽燉花膠、黃袍北京烤鴨與蒜香蒸明蝦等代表性菜式的「磐龍筵席感恩宴」。圖／JR東日本大飯店提供

喜歡傳統中式料理的溫馨感，凱華樓中華料理絕不會讓您失望。主廚楊德興特別設計「磐龍筵席感恩宴」，將宮廷料理的精神融入養生概念。菜色包含超霸氣的「黃袍北京烤鴨」、鮮甜「蒜香蒸明蝦」，以及滋補首選「宮廷延壽燉花膠」。

以宮廷延壽燉花膠、黃袍北京烤鴨與蒜香蒸明蝦等代表性菜式的「磐龍筵席感恩宴」。圖／JR東日本大飯店提供
以宮廷延壽燉花膠、黃袍北京烤鴨與蒜香蒸明蝦等代表性菜式的「磐龍筵席感恩宴」。圖／JR東日本大飯店提供

母親節特別節慶於5/2-5/3、5/9-5/10期間規劃5人與10人桌菜兩種規格，分別訂價10,900元與21,800元（皆另加一成服務費），並搭配紅酒贈飲。

HAYASE：「祖母綠」靈感　極致和食美學

HAYASE日本料理由日籍料理長郡司行雄推薦母親節特別料理。圖／JR東日本大飯店提供
HAYASE日本料理由日籍料理長郡司行雄推薦母親節特別料理。圖／JR東日本大飯店提供

以精緻和食著稱的HAYASE日本料理，日籍料理長郡司行雄坐鎮，以五月誕生石「祖母綠」為靈感，結合日本東北旬味與台灣在地食材，打造母親節限定會席料理。

午餐「翡翠」九品： 每位 3,080 元+10%、晚餐「翠玉」十品： 每位 4,500 元+10%（內含豪華蒸籠料理），選用日本東北與台灣在地時令食材，將擺盤藝術發揮到極致。更提供「加價升級花束壽司」的服務，只要提前預訂還會贈送專屬蛋糕。

JR東日本大飯店 母親節 鉑麗安全日餐廳

相關新聞

母親節聚餐看這！ JR東日本大飯店3大餐廳優惠 宮廷烤鴨、泰式火山排骨、Buffet加碼送龍蝦

母親節期間，JR東日本大飯店推出三大餐廳優惠，包括鉑麗安全日餐廳的「一品龍蝦」料理、凱華樓的宮廷風「磐龍筵席」和HAYASE的和食美學會席料理，滿足不同需求，適合家庭聚餐。

享受春季限定滋味！點水樓「雞汁白蘆筍、潤餅宴」上桌

隨著春日到來，點水樓以當季時蔬、特色食材為基礎，推出一系列應景的當季料理；同時也創新加入西式元素，為中式料理賦予出嶄新的面貌，為賓客呈現不同以往的滋味。

滿千送百、免費吃豆花！升級版「點點心」吃得到粵式熱炒、茶樓料理

緯豆集團旗下港式餐飲「點點心」，今年推出全新品牌「點點心Signature」。店內除了經典的港式點心之外，還加入熱炒料理與茶樓特色餐點，讓餐桌更顯豐富。為慶祝首店開幕，消費滿千即贈送百元抵用券，另外滿1200元還可免費招待「手沖木桶豆花」。

完賽就請吃！ 「貳樓」強勢助陣226K選手CT鐵人賽 復刻版「熔岩雞腿排冷麵」免費兌換

貳樓將免費贈送226公里組別鐵人賽選手「熔岩雞腿排冷麵」，只需出示參賽號碼布及完賽獎牌。該活動定於4月25日進行，旨在為選手們加油打氣，享受賽後美食。

必勝客「外帶大比薩買1送5」！漢堡王優惠券「點心、雙堡組」享57折起

歡慶母親節，必勝客推出一系列優惠方案。其中「外帶買1送5」，凡購買1個大比薩，就送「2個小比薩、2份副食、1瓶飲料」，最低565元起；另外還有「外送買1送2」，購買1個大比薩即贈送2個小比薩。除此之外，還推出「3個大比薩888元起」、「大比薩升級芝心餅皮6折」等不同優惠。

18年青春掰了！ 板橋誠品「元老級綠蓋」宣布6月底熄燈 全台只剩3間

板橋誠品的「綠蓋茶館」宣布將於2026年6月27日熄燈，結束18年陪伴。這間知名茶館成為許多人的青春記憶，關門後全台僅剩3間門市持續營運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。