母親節聚餐看這！ JR東日本大飯店3大餐廳優惠 宮廷烤鴨、泰式火山排骨、Buffet加碼送龍蝦
母親節帶媽媽享用大餐！ JR東日本大飯店台北今年超有誠意，集結館內三大主力餐廳推出「母親節期間限定專案」，想大口開吃的高CP值自助餐、講求排場的宮廷風中式桌菜，還是充滿儀式感的精緻日本料理，這裡統統都有！
鉑麗安全日餐廳：南洋美食節+「一品龍蝦」超吸睛
主打多國料理與高CP值的鉑麗安全日餐廳，主廚陳永儒這回端出「東南亞美食」主題，餐檯上擺滿了越式生春捲、泰式火山排骨、綠咖哩蟹及沙嗲雞肉串，酸辣滋味讓人一秒置身曼谷。
於5/9-5/10母親節週末午、晚餐時段加碼推出「一品龍蝦料理」，以高單價食材創造話題，餐價訂為成人每位1,980元（另加一成服務費），兒童半價，採預付訂金制，相關優惠不併用。
凱華樓：「磐龍筵席」 宮廷風家族聚餐最氣派
喜歡傳統中式料理的溫馨感，凱華樓中華料理絕不會讓您失望。主廚楊德興特別設計「磐龍筵席感恩宴」，將宮廷料理的精神融入養生概念。菜色包含超霸氣的「黃袍北京烤鴨」、鮮甜「蒜香蒸明蝦」，以及滋補首選「宮廷延壽燉花膠」。
母親節特別節慶於5/2-5/3、5/9-5/10期間規劃5人與10人桌菜兩種規格，分別訂價10,900元與21,800元（皆另加一成服務費），並搭配紅酒贈飲。
HAYASE：「祖母綠」靈感 極致和食美學
以精緻和食著稱的HAYASE日本料理，日籍料理長郡司行雄坐鎮，以五月誕生石「祖母綠」為靈感，結合日本東北旬味與台灣在地食材，打造母親節限定會席料理。
午餐「翡翠」九品： 每位 3,080 元+10%、晚餐「翠玉」十品： 每位 4,500 元+10%（內含豪華蒸籠料理），選用日本東北與台灣在地時令食材，將擺盤藝術發揮到極致。更提供「加價升級花束壽司」的服務，只要提前預訂還會贈送專屬蛋糕。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。