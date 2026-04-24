快訊

險耳中風又驚傳死訊！蔡琴1舉動破除謠言 吐巡演心聲

日本飯店水龍頭打開直接喝？當地人也不敢 苦主曝慘況：喝了拉3天

殺害雲云技術長哽咽認罪 曾志新：被辱「絕子絕孫」犯下最大錯誤

瀚寓酒店「端午粽禮盒」回歸！早鳥85折1080元入手 主打獨家流心甜粽搶攻高CP值市場

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

迎接端午節商機，瀚寓酒店睽違3年再度推出粽禮禮盒，由館內中餐廳弈夢紅樓主廚團隊打造「星饗御品粽」，主打高規格食材搭配親民價格，挑戰飯店粽禮高CP值。即日起至5月31日前完成預購並付款，即可享早鳥85折優惠，原價禮盒折後只要1,080元，內含6入（每款各2顆），鎖定節慶送禮與家庭聚餐市場。

圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

本次禮盒主打三款風味一次滿足，鹹甜兼具。兩款鹹粽分別為「傳香御品經典粽」與「富貴三寶臘味粽」，前者以北部粽工法呈現，選用油蔥酥與金鉤蝦爆香拌炒糯米，搭配滷製入味的台灣豬五花、栗子與香菇，展現經典台味；後者則走港式風格，集結臘腸、肝腸與臘肉三重臘味，融合鹹蛋黃與蝦米等配料，層次濃厚、香氣飽滿。

圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

甜粽則為今年主打亮點「紫米奶黃金沙流心粽」，屬於品牌獨家風味，以紫糯米結合長糯米打造Q彈外層，內餡包入主廚特製奶黃流沙，並加入栗子提升口感層次。加熱後內餡呈現流心狀態，奶香濃郁卻不膩口，結合紫米清香，兼具傳統與創新，被視為今年禮盒最大賣點。

圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

業者表示，此次以「高品質、入手門檻低」為策略切入市場，在粽禮價格普遍上漲趨勢下，透過早鳥優惠強化競爭力，預期可望吸引企業採購與個人送禮需求。禮盒即日起開放預訂，提貨地點位於台北市信義區基隆路一段206號2樓，詳情可洽官方訂購專線。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

瀚寓酒店 端午節 禮盒

相關新聞

瀚寓酒店「端午粽禮盒」回歸！早鳥85折1080元入手 主打獨家流心甜粽搶攻高CP值市場

瀚寓酒店推出「端午粽禮盒」，優惠價1,080元，早鳥85折！主打三款風味，「紫米奶黃金沙流心粽」為獨家亮點，提供高品質與親民價格，適合送禮及家庭聚餐。預購至5月31日即可享優惠。

摩斯超強「買1送1」！5月「超值省神券」懶人包 激推整隻蝦新品「極上天丼珍珠堡」、「雞塊兄弟」玩偶吊飾必收

摩斯漢堡5月推出「買1送1」的勞動節咖啡優惠，還有整月優惠券超值折扣。春夏新品「極上天丼珍珠堡」與「韓式燒肉系列」同步登場，並帶來可愛的「雞塊兄弟」玩偶吊飾，讓食客驚喜連連！

勞動節慰勞自己！FRIDAYS豬肋排買1送1、德州鮮切牛排肋眼999元吃得到

五一勞動節腳步逼近，開展餐飲集團旗下兩大美式餐廳品牌TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排，今年特別攜手祭出單日限定的超級優惠，用最澎湃的大口吃肉行程，為職場社畜們補充滿滿元氣。

母親節聚餐看這！ JR東日本大飯店3大餐廳優惠 宮廷烤鴨、泰式火山排骨、Buffet加碼送龍蝦

母親節期間，JR東日本大飯店推出三大餐廳優惠，包括鉑麗安全日餐廳的「一品龍蝦」料理、凱華樓的宮廷風「磐龍筵席」和HAYASE的和食美學會席料理，滿足不同需求，適合家庭聚餐。

享受春季限定滋味！點水樓「雞汁白蘆筍、潤餅宴」上桌

隨著春日到來，點水樓以當季時蔬、特色食材為基礎，推出一系列應景的當季料理；同時也創新加入西式元素，為中式料理賦予出嶄新的面貌，為賓客呈現不同以往的滋味。

滿千送百、免費吃豆花！升級版「點點心」吃得到粵式熱炒、茶樓料理

緯豆集團旗下港式餐飲「點點心」，今年推出全新品牌「點點心Signature」。店內除了經典的港式點心之外，還加入熱炒料理與茶樓特色餐點，讓餐桌更顯豐富。為慶祝首店開幕，消費滿千即贈送百元抵用券，另外滿1200元還可免費招待「手沖木桶豆花」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。