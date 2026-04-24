瀚寓酒店「端午粽禮盒」回歸！早鳥85折1080元入手 主打獨家流心甜粽搶攻高CP值市場

迎接端午節商機，瀚寓酒店睽違3年再度推出粽禮禮盒，由館內中餐廳弈夢紅樓主廚團隊打造「星饗御品粽」，主打高規格食材搭配親民價格，挑戰飯店粽禮高CP值。即日起至5月31日前完成預購並付款，即可享早鳥85折優惠，原價禮盒折後只要1,080元，內含6入（每款各2顆），鎖定節慶送禮與家庭聚餐市場。

圖／瀚寓酒店提供

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本次禮盒主打三款風味一次滿足，鹹甜兼具。兩款鹹粽分別為「傳香御品經典粽」與「富貴三寶臘味粽」，前者以北部粽工法呈現，選用油蔥酥與金鉤蝦爆香拌炒糯米，搭配滷製入味的台灣豬五花、栗子與香菇，展現經典台味；後者則走港式風格，集結臘腸、肝腸與臘肉三重臘味，融合鹹蛋黃與蝦米等配料，層次濃厚、香氣飽滿。

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甜粽則為今年主打亮點「紫米奶黃金沙流心粽」，屬於品牌獨家風味，以紫糯米結合長糯米打造Q彈外層，內餡包入主廚特製奶黃流沙，並加入栗子提升口感層次。加熱後內餡呈現流心狀態，奶香濃郁卻不膩口，結合紫米清香，兼具傳統與創新，被視為今年禮盒最大賣點。

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業者表示，此次以「高品質、入手門檻低」為策略切入市場，在粽禮價格普遍上漲趨勢下，透過早鳥優惠強化競爭力，預期可望吸引企業採購與個人送禮需求。禮盒即日起開放預訂，提貨地點位於台北市信義區基隆路一段206號2樓，詳情可洽官方訂購專線。

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