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完賽就請吃！ 「貳樓」強勢助陣226K選手CT鐵人賽 復刻版「熔岩雞腿排冷麵」免費兌換

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／取自Second Floor 貳樓
圖／取自Second Floor 貳樓

貳樓強勢助陣熱血盛事！ 被譽為魔王級挑戰 「2026 Challenge-Taiwan」鐵人三項即將開跑，特別是 226 公里組別，必須在 24 小時內完成長泳、單車與馬拉松，體力消耗極大。

為了幫鐵人們加油打氣，人氣早午餐品牌「貳樓 Second Floor」也來應援，大方請客「魔王級完賽禮」，宣布於 4/25 當天，只要是 226 公里組別的選手，憑「參賽號碼布」及「完賽獎牌」，就能在賽後餐飲區免費兌換一份「熔岩雞腿排 Super 冷麵」。

圖／取自Second Floor 貳樓
圖／取自Second Floor 貳樓

這款回歸的「熔岩雞腿排 Super 冷麵」大有來頭，厚實飽滿的雞腿排將外皮煎至金黃酥脆，鎖住內裡的軟嫩肉汁，入口即化的飽足感讓不少老顧客懷念不已。搭配特製的冷麵，不僅麵體彈牙，更在運動後帶來無負擔的清爽感！

內行人都知道的貳樓「早午餐續盤攻略」，凡點選早午餐系列，即可享有歐式麵包、飲料無限續杯。

圖／取自Second Floor 貳樓
圖／取自Second Floor 貳樓

近期更推加碼，「飯麵系列」點購任一飯麵餐點，即免費贈送「暖心湯品」一碗；「三明治系列」選擇開放式三明治，可搭配美式咖啡續杯；「壽星福利」當月壽星憑身分證件內用，不僅有專屬優惠，還能獲得一份現烤布朗尼蛋糕；「寵物友善」帶著毛小孩一同用餐，貳樓還會免費贈送寵物專屬炒蛋一份，讓全家包含汪星人，都能吃得超開心。

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