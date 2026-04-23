快訊

獨／北市女警產後失血亡 接生診所疑延誤25分鐘送醫遭告過失致死

高德地圖擬禁用…卻衝至「台灣APP第1名」 Cheap讚3功能再酸：先禁國家

估千人受害！ 高鐵證實員工在台鐵新左營站「男廁小便斗遭裝針孔」

18年青春掰了！ 板橋誠品「元老級綠蓋」宣布6月底熄燈 全台只剩3間

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝LATTEA綠蓋茶• 館(復興店)
圖／翻攝LATTEA綠蓋茶• 館(復興店)

板橋人的回憶又要少一個了！ 這間陪伴在地人走過 18 個年頭的「綠蓋茶館板橋誠品店」，近日正式發出熄燈公告，消息一出瞬間在 Threads 引爆哀鴻遍野，不少 7、8 年級生崩潰直呼：「我的青春真的結束了！」

位在板橋誠品的LATTEA 綠蓋茶館，自 2008 年開幕以來，一直是板橋人下班後放鬆、學生族群聚會的首選。

圖／翻攝LATTEA綠蓋茶• 館(復興店)
圖／翻攝LATTEA綠蓋茶• 館(復興店)

一名網友近日於板橋店時，發現店家貼出熄燈公告，內容寫道長達18年的時光即將在2026年6月27日畫下句點。更提到，這裡承載了無數平凡卻珍貴的回憶，從午後的熱烈閒聊到深夜的寂靜陪伴，感謝所有顧客的支持，讓這間店成為許多人心中的溫度避風港。

綠蓋茶最經典的莫過於那層厚實帶鹹味的奶蓋，搭配撒上抹茶粉的綠茶，也是當年許多人必拍的打卡照。歇業消息傳開後，網友紛紛感嘆留言：「以前去綠蓋超潮的！」、「任何東西都無法取代綠蓋的味道」、「台中的已經團滅了，沒想到板橋也要說再見」。

圖／翻攝LATTEA綠蓋茶• 館(復興店)
圖／翻攝LATTEA綠蓋茶• 館(復興店)

據了解，板橋店關門後，全台僅剩下「台大店、西門店、淡水店」3間門市持續營運。有忠實粉絲回想起士林店倒閉的遺憾，直言一定要趁6月底前回去「朝聖」最後一次！

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

熄燈 誠品 綠蓋茶館

相關新聞

完賽就請吃！ 「貳樓」強勢助陣226K選手CT鐵人賽 復刻版「熔岩雞腿排冷麵」免費兌換

貳樓將免費贈送226公里組別鐵人賽選手「熔岩雞腿排冷麵」，只需出示參賽號碼布及完賽獎牌。該活動定於4月25日進行，旨在為選手們加油打氣，享受賽後美食。

必勝客「外帶大比薩買1送5」！漢堡王優惠券「點心、雙堡組」享57折起

歡慶母親節，必勝客推出一系列優惠方案。其中「外帶買1送5」，凡購買1個大比薩，就送「2個小比薩、2份副食、1瓶飲料」，最低565元起；另外還有「外送買1送2」，購買1個大比薩即贈送2個小比薩。除此之外，還推出「3個大比薩888元起」、「大比薩升級芝心餅皮6折」等不同優惠。

18年青春掰了！ 板橋誠品「元老級綠蓋」宣布6月底熄燈 全台只剩3間

板橋誠品的「綠蓋茶館」宣布將於2026年6月27日熄燈，結束18年陪伴。這間知名茶館成為許多人的青春記憶，關門後全台僅剩3間門市持續營運。

牛小排倉餅、蝦捲乾拌麵上桌！東區精緻小吃「倉廩」免服務費、無低消

台北東區的隱藏小店，一直是許多美食愛好者喜愛開發的目標。隱身巷弄內的精緻小吃「倉廩」，主打獨家倉餅、燒椒皮蛋拌麵等特色餐點，本季再推出「炸米糕冰棍」、「山東蔥餅佐焦糖雞肝慕斯」、「慢烤牛小排倉餅」等11道料理，最低每道60元起，為食客帶來全新滋味。

憑稅單「這一小鍋」3人同行1人免費！東山牛舌、這一鍋母親節套餐上桌

針對母親節到來，「這一鍋」推出母親節限定四人套餐，主打和牛、海陸饗宴，一次能夠享受到日本A5和牛、珍選海鮮拼盤，拼盤更升級極鮮大鮑魚，增添餐桌精彩，每套3,999元，並再送「限量復古即可拍相機」一台，為媽媽留下專屬的精彩。

《亞洲50大》中餐名店快閃故宮！晶華軒客座「故宮晶華」晚餐限時登場

位於國立故宮博物院園區內的知名餐飲地標故宮晶華，即日起至5月31日邀請2026年《亞洲50大》全台最佳中餐廳——晶華軒客座合作，晚間推出「晶華好味道」限定美食活動，將十多道經典粵菜與港點完整登入，讓饕客在故宮園區即可品嘗星級美味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。