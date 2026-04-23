18年青春掰了！ 板橋誠品「元老級綠蓋」宣布6月底熄燈 全台只剩3間

板橋人的回憶又要少一個了！ 這間陪伴在地人走過 18 個年頭的「綠蓋茶館板橋誠品店」，近日正式發出熄燈公告，消息一出瞬間在 Threads 引爆哀鴻遍野，不少 7、8 年級生崩潰直呼：「我的青春真的結束了！」

位在板橋誠品的LATTEA 綠蓋茶館，自 2008 年開幕以來，一直是板橋人下班後放鬆、學生族群聚會的首選。

圖／翻攝LATTEA綠蓋茶• 館(復興店)

一名網友近日於板橋店時，發現店家貼出熄燈公告，內容寫道長達18年的時光即將在2026年6月27日畫下句點。更提到，這裡承載了無數平凡卻珍貴的回憶，從午後的熱烈閒聊到深夜的寂靜陪伴，感謝所有顧客的支持，讓這間店成為許多人心中的溫度避風港。

綠蓋茶最經典的莫過於那層厚實帶鹹味的奶蓋，搭配撒上抹茶粉的綠茶，也是當年許多人必拍的打卡照。歇業消息傳開後，網友紛紛感嘆留言：「以前去綠蓋超潮的！」、「任何東西都無法取代綠蓋的味道」、「台中的已經團滅了，沒想到板橋也要說再見」。

圖／翻攝LATTEA綠蓋茶• 館(復興店)

據了解，板橋店關門後，全台僅剩下「台大店、西門店、淡水店」3間門市持續營運。有忠實粉絲回想起士林店倒閉的遺憾，直言一定要趁6月底前回去「朝聖」最後一次！

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