三峽人衝了！ 第30間「一条通」插旗北大特區 壽司「0元多一貫」、連一個月送現金券

人氣新幹線壽司「一条通」宣布正式插旗三峽北大特區，這也是品牌在全台的第30間門市，更祭出長達一個月的超狂開幕慶，三峽壽司控要吃！

圖／一条通提供

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一条通主打「現點現做」，確保每一份壽司到消費者手中時都是最新鮮的狀態。店內每個座位皆配置平板電腦，點餐後由超萌的日本新幹線造型列車，將熱騰騰的壽司精準送達面前，儀式感滿分。

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看準北大特區成熟的住宅生活圈與龐大的學生族群需求，一条通不僅帶來招牌的「平板點餐、新幹線直送」趣味體驗，也同步強化外帶與外送服務。更祭出長達一個月的超狂開幕慶，針對北大門市推出「週週增量 2+1」活動，自4月15日起，多款人氣品項如「鮮蝦雙拼鮭魚肚」、「龍蝦沙拉」、「炙烤鯖魚」及「焦糖鮭魚」等，皆享有加量不加價優惠。

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更大手筆回饋消費者，自4月15日開始為期一個月，單筆消費滿300元即贈送50元現金券，滿600元送100元，回饋無上限！4月份還有限定品項同步熱賣中，包括生鮭魚（60元）、迷你雞球軍艦（40元）以及牛五花雙拼赤蝦（60元），CP值高到破表。

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