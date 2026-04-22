確定了！ 台中首間「漢堡排 嘉」5/7正式開幕 限時買1送1、訂位攻略教你一招免排隊

漢堡排控終於等到了！ 來自日本東京原宿的炭火燒烤漢堡排名店「漢堡排 嘉（Hamburg Yoshi）」，正式對外宣布，台中首店將於5月7日進駐勤美誠品綠園道，預備帶來最道地的日式爆汁口感，更推出超狂開幕活動！

「漢堡排 嘉」由創辦人安川嘉紀主廚於2021年創立於東京原宿。安川主廚擁有超過20年的炭火燒肉背景，憑藉著專業職人精神，讓原宿一店每日限量300份漢堡排在傍晚前就完售。

「漢堡排嘉」主打炭火燒烤漢堡排。圖／摘自IG（@hamburg_yoshi.tw1）

品牌終於敲定全台第四家分店，也是中南部首店，即將強勢插旗台中勤美誠品綠園道。將特別導入「候位系統」，消費者可以先登記後再到周邊逛逛，不用在現場苦苦罰站。此外，考量到中部粉絲的熱情，台中店每日接待上限特別從雙北門市的300組加碼提升至350組，就是要讓更多人吃得到！

台中店不僅延續了 300 度炭火瞬烤鎖住肉汁的職人技術，更一口氣提供國產牛、厚切牛舌、WAGYU 和牛等夢幻定食，每一口都是滿滿的炭香味。

透過攝氏300度炭火現烤，以瞬間高溫將漢堡排外皮變得又Q又脆。圖／摘自IG（@hamburg_yoshi.tw1）

「漢堡排 嘉」台中勤美店祭出雙重誠意回饋，「限時買一送一」自5/7至5/31，到店用餐即享「Jim Beam Highball」買一送一，微醺氣泡感搭配現火直烤的漢堡排成為最爽標配；「勤美限定集點」針對台中店推出專屬集點卡，只要來店消費集點，未來就能直接免費兌換完整套餐。

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