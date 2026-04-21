福勝亭「激安日」來了！「咖哩豬排定食」88折開吃 還有「200元豬排定食、套餐265元起」優惠到6月

連續10年獲得米其林一星、Tabelog評分達4.47的大阪人氣燒鳥「鳥匠いし井（Torisho Ishii）」，在台打造全新品牌「燒鳥すみか（Yakitori Sumika）」，將於4月22日正式插旗台北東區商圈。店內以無菜單套餐型態，提供多款特色串燒與一品料理，其中也包括大阪本店招牌的「雞翅一夜干」、「雞胸」與「雞肉丸」，讓台灣民眾同樣能享受到經典滋味。

2026-04-20 22:32