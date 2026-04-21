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福勝亭「激安日」來了！「咖哩豬排定食」88折開吃 還有「200元豬排定食、套餐265元起」優惠到6月

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

每月就等這2天！福勝亭「月底激安日」本周登場，連續兩天「指定定食88折」；還有「開運豬排定食」特價200元、套餐265元起等優惠，一路吃到六月。

開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝
開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

福勝亭激安日將於4/24、4/25兩天開跑，本月主打「和風咖哩豬排定食」，單點88折後每份220元，能一次吃到酥脆豬排與濃郁咖哩的日式組合，內用再爽吃白飯、味噌湯及高麗菜絲續加。

圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

圖／福勝亭粉專
圖／福勝亭粉專

此外，福勝亭還有「必勝精選優惠」至6/23，凡出示優惠DM即可享多種優惠，有「開運豬排定食」特價200元、飲料買一送一、指定定食+副食+飲料265元起。特別一提的是，福勝亭小編表示可出示手機畫面或紙本DM享有優惠，而實際優惠情況依各店為準。

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福勝亭 豬排 買一送一 咖哩

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