不是愚人節！IKEA「瑞典肉丸棒棒糖」6 月全球限量登場，素食者也可以吃

今年夏天，造訪 IKEA 不只為了逛家居、吃瑞典肉丸，還多了一個話題十足的打卡理由——IKEA 正式宣布，將把先前引發熱議的愚人節話題商品「瑞典肉丸及越橘口味棒棒糖」化為現實，並於 6 月起在全球數百家 IKEA 門市限量亮相。

圖／取自IKEA全球官網

這款充滿話題性的棒棒糖由知名糖果品牌 Chupa Chups 操刀打造，最初僅是一則愚人節玩笑，卻因風味設定大膽、創意十足，在社群平台迅速爆紅。隨著消費者反應熱烈，IKEA 全球最大零售商 Ingka Group 也正式證實，這款產品將於今年夏天實體登場，而且全素配方，呼應近年全球飲食趨勢。

至於Ingka Group 商業經理 Javier Quiñones也表示：「我們與 Chupa Chups 攜手，把這個充滿玩趣的想法付諸實現，既是對食物的熱愛，也證明即使是一個簡單的玩笑，只要引發共鳴，也能成為真實體驗。」

圖／取自IKEA全球官網

與「料理與飲食」主題完美結合，IKEA 指出，這項合作也「完美契合」品牌今年主打的料理與飲食（Cooking & Eating）主題活動。該年度企劃聚焦於食物如何在日常生活中創造快樂、連結人與人之間的共享時刻，並透過創新形式，讓顧客以全新方式體驗 IKEA 的經典風味。

全球限量 100 萬支，只送不賣

根據官方資訊，IKEA 將生產 100 萬支瑞典肉丸與越橘口味棒棒糖，並自 6 月起陸續配送至全球各地門市。不過，對想「囤貨收藏」的粉絲來說，可能得失望了，目前這款棒棒糖不對外販售。

顧客僅能在今年夏天造訪指定 IKEA 門市時，透過現場活動或試吃機會免費品嚐。實際品嚐方式與時間，而台灣門市是否跟進尚未確認，將依各門市安排為準，建議有興趣的顧客可留意IKEA 官方公告或社群平台。

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