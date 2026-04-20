人氣「皮克敏」健走變現！走7000步爽吃牛排，「春三朝午」推步數換美食活動

把走路變成一場有獎任務，近期結合人氣遊戲「皮克敏」的健走玩法，台中餐廳 「春三朝午」推出「7000步換牛排」活動，將日常累積的步數直接轉化為餐桌上的美味獎勵，吸引不少玩家與美食控關注。

圖／業者提供

活動自2026年4月20日至5月10日登場，開放平日全天候與例假日晚場時段參與。只要在用餐結帳時出示一週內的步數紀錄，即可依照達成門檻兌換指定料理，讓健走不只是健康習慣，更成為實際回饋的「美食點數」。

本次共設三大兌換門檻：累積3000步可換法式香草千層蛋糕一份，5000步可兌換春三塔香排骨酥，而最受矚目的7000步，則能直接兌換炙燒牛排一份；若不吃牛，也可改選嫩汁香麻辣紙包雞，提供彈性選擇。

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參與規則也充滿遊戲感，須內用並點兩份主餐以上，每支手機限兌換一次，同行或同桌最多三份；結帳前需主動告知並開啟遊戲畫面驗證步數，同時完成餐點分享任務。活動不適用外帶、優惠不得併用，為期間限定的網路企劃。對玩家而言，這不僅是吃飯，更像完成一場任務，用雙腳解鎖一份專屬獎勵，趕快揪團吃起來！

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