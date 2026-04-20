添好運「港點吃到飽」升級！台中加開據點即日起開放訂位、母親節套餐同步登場

港點控注意！添好運4月人氣「點心放題」再掀話題，業者宣布除原先台南、高雄兩門市外，台中也正式加入戰局。即日起開放網路訂位，台中J Mall店將自4月20日起限時開吃，讓中部民眾也能加入港點吃到飽行列。

圖／添好運提供

本次「點心放題」活動原於台南小北門店與高雄富民店推出，因反應熱烈，緊急宣布加開台中J Mall店，活動期間為4月20日至4月30日平日限定，下午2點開放入場、用餐時間100分鐘。台南小北門店活動為4月1日至4月30日平日14:00至17:00，高雄富民店則為全月不限平假日同時段供應。三店皆採每日限量名額，全面僅開放網路訂位，不提供現場候位。

價格方面，每位699元另加一成服務費，0至3歲幼童免費、3至6歲收費200元、6至12歲為333元。業者提醒，訂位僅保留5分鐘，且活動不得與其他優惠併用，也不可使用禮券或折扣券，想搶名額的民眾需提早規劃。

圖／添好運提供

除了吃到飽話題，添好運也同步推出母親節限定「港皇天后套餐」，即日起至5月13日開賣，套餐價格2,198元，可任選3款主食、10道點心及4杯飲品，集結多款經典港式人氣料理，鎖定家庭聚餐市場。無論是提前慶祝或母親節當天聚會，都能用一桌豐盛港點，為節日增添儀式感。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」