林口人快衝！ Popeyes連3天免費「送100份炸雞」、連5天「套餐5折」 5店同步應援

炸雞控快衝！來自美國紐奧良的連鎖炸雞品牌「Popeyes」宣布正式進軍新北市，首間林口店將於4/17盛大開幕！歡慶新店開幕，官方祭出超狂「開幕大禮包」，不只林口新店連3天免費發送百份炸雞，全台門市也同步熱血應援。

圖／Popeyes提供

繼進駐台北車站、公館及台北101後，Popeyes首度跨足新北，選址就在人潮密集的林口長庚醫院附近。歡慶開幕，林口復興店特別在4/17至4/19連續三天，每天限量發放100份「原味爽脆雞腿」。民眾只要事先完成Popeyes官方會員註冊，並於現場領取號碼牌即可兌換，領取時間至每日中午12點(數量有限，送完為止)。

圖／Popeyes提供

不只林口人有福，Popeyes邀全台門市同慶4/17開幕當天，包括許昌、光復、公館、101等門市也同步應援，每店同樣限量發放100份「原味爽脆雞腿」。此外，林口店更在4/17至4/21期間，推出「爽脆雞腿套餐」第2套5折的超殺優惠，原價225元的套餐內含2塊爽脆炸雞、必吃肯瓊脆薯及飲品，折扣後平均一套不到170元超划算。

圖／Popeyes提供

加入會員還能解鎖隱藏版甜點，凡是註冊Popeyes官方會員，就能免費獲得一份「香炸布朗尼」，濃郁的可可香氣與酥脆口感，是餐後最完美的罪惡結尾；若你是當月壽星，官方還會加碼再贈送人氣點心「比司吉」1顆。

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