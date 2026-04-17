「定食8」免費20隻炸蝦送上桌！20週年推越南米其林聯名，壽星再享雙重免費吃優惠
免費炸蝦真的來了！爭鮮餐飲旗下「定食8」歡慶20週年，祭出超吸睛活動，只要參加粉專指定任務，就有機會抽中「20隻蝦爆炸盤」兌換券，把整盤酥脆炸蝦免費帶回家。同時，品牌也同步推出跨國聯名新品與壽星優惠，從抽獎到用餐通通有好康，搶攻春夏外食市場。
除了話題十足的炸蝦活動外，即日起至7月15日，定食8攜手連續兩年入選《越南米其林指南》的Maison 1929，推出3款全新米線定食。以越南經典風味為靈感，結合日式定食形式呈現，主打濃郁湯頭與多元配料，讓消費者在熟悉的用餐模式中，品嘗異國料理層次，增添新鮮感。
本次「蝦爆炸盤」抽獎活動自4月15日至4月20日開跑，只要完成留言、標記好友與分享貼文等步驟，就有機會抽中限量兌換券，共計20名。中獎名單將於4月24日公布，並於4月30日透過APP發送，整整20隻炸蝦的份量，主打視覺與味覺雙重滿足，成為本次活動最大亮點。
此外，4月壽星也別錯過專屬優惠。活動期間至4月30日止，壽星本人出示證件內用任一定食，即可享雙重回饋，包括免費一杯可爾必思，以及加碼一張定食兌換券，等同再享一次免費餐點。從新品嚐鮮到高CP值優惠同步登場，讓消費者用更划算的價格，輕鬆享受升級版日常餐桌。
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