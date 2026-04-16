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早餐吃到飽158元！免買餐券直接衝 Google 4.7星「高評價飯店」太佛了 加碼「商業自助午餐」最低179元 銅板價爽嗑主餐

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／橙巷Retro Crumbs Threads、橙居台中粉專
圖／橙巷Retro Crumbs Threads橙居台中粉專

早餐吃到飽158元！Google 4.7分高評價飯店「自助早餐」只要158元，加碼新推「商業午餐自助餐」兩客特價359元優惠，不用100元即可加購主餐吃飽飽。

示意圖，依現場供應為準。圖／橙巷Retro Crumbs粉專
示意圖，依現場供應為準。圖／橙巷Retro Crumbs粉專

台中好評旅館「橙居台中」週末限定「自助早餐」一客158元，清粥小菜、季節時蔬、炸物和蒸物、沙拉吧、精選例湯等中西式餐點統統吃到飽，供應時間為週六日7:00-10:00。更重要的是，無需購買餐券，直接到現場即可以超值價爽吃。菜色以季節時令居多，依現場供應為準。

圖／橙居台中官網
圖／橙居台中官網

圖／橙居台中粉專
圖／橙居台中粉專

此外，橙居台中自4/13起加碼「商業自助午餐吃到飽」，於週一、三、五11:00-13:00限定供應，現在優惠兩客只要359元（原價一客199元），折扣後平均每客約179元更激省。菜色部分除了主食飯及麵食、清粥小菜、季節時蔬、炸物和蒸物外，還有特餐肉品、蛋類及咖啡飲料、水果等。肉控還可以79元加購照燒雞腿、香酥炸雞排2選1，或+89元加價鹽烤挪威鮭魚。

示意圖，依現場供應為準。圖／橙巷Retro Crumbs粉專
示意圖，依現場供應為準。圖／橙巷Retro Crumbs粉專

開箱要注意，商業午餐採現場候位，週末早餐如需預約則以私訊粉專方式登記；以上活動現場結帳即為優惠金額（均已包含服務費），不需餐券或任何憑證；暫無用餐時限，如遇團體或客滿時才會依現場公告限制用餐時間；優惠活動預計每季調整，詳情請見橙居台中粉專

圖／橙居台中粉專
圖／橙居台中粉專

橙巷廚房

地址：台中市西區忠明南路98號

訂位專線：04-23277005

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