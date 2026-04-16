早餐吃到飽158元！免買餐券直接衝 Google 4.7星「高評價飯店」太佛了 加碼「商業自助午餐」最低179元 銅板價爽嗑主餐

每年4月22日的「世界地球日（Earth Day）」自1970年發起以來，已成為全球關注環境永續的重要指標之一。萊爾富以「綠色生活從日常開始」為核心，從飲食選擇、消費行為到資源再利用，多面向推動永續理念，邀請民眾將環保落實於生活細節，為地球累積每一份改變。

2026-04-16 16:40