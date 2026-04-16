請媽咪吃龍蝦鮑魚！「弈夢紅樓」母親節宴席早鳥85折、四人套餐77折搶客

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聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／瀚寓酒店提供
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母親節聚餐檔期開打，弈夢紅樓推出「寵愛媽咪，瀚您共饗」限定優惠，即日起至5月31日祭出多款海陸饗宴，其中主打桌菜每桌28,800元+10%，5月15日前預訂享早鳥85折，成為今年孝親聚餐的亮點選擇。

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此次宴席主打高規格海味與經典中菜交織，從「文蛤小卷龍蝦泡飯」揭開序幕，選用龍蝦、小卷與文蛤熬煮濃郁湯底，搭配酥脆米粒增添口感；另有膠質豐富的「干煎鮑魚黑玉參」、酸香帶麻的「紅樓金湯藤椒酸菜魚」，以及肉質細緻的替代選項「古味鮮菇東星斑」，搭配「菌菇覆盆子牛菲力」與招牌「紅樓蒜香脆皮雞」，打造從濃郁到清雅層層堆疊的海陸盛宴。

圖／瀚寓酒店提供
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除了澎湃桌菜，餐廳同步推出「暖馨四人套餐」，原價6,480元+10%，限時77折優惠價4,980元+10%，大幅降低家庭聚餐門檻。套餐集結「金沙鱈魚香絲」、「菠蘿脆皮咕咾肉」等經典菜色，主餐可選黑毛豬肋排，提前3日預約還可升級為「脆皮雞二吃」，再搭配炒飯、湯品與雙甜點，完整呈現中式宴席風味。

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為強化優惠吸引力，凡預訂指定宴席還加碼贈送果汁暢飲、主廚牛肉麵買一送一券，以及價值1,520元的香氛沐浴禮盒。業者表示，不必等到母親節當天，透過早鳥與折扣方案，能以更划算價格提前安排聚餐，讓團聚時光更有儀式感與溫度。

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