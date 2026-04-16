請媽咪吃龍蝦鮑魚！「弈夢紅樓」母親節宴席早鳥85折、四人套餐77折搶客

位於苗栗三義、隱身於「櫟．莊園美術館」翠綠林木間的全新餐飲品牌「黎森 LiSten」，正式對外發表。這座被譽為「森林中餐桌美術館」的場域，由台北知名餐廳「香色」主廚邱一中（Steve Chiu）領軍，以融合自然、藝術與在地風土的料理語彙，為台灣精緻餐飲注入一股洗鍊且具生命力的氣息 。

2026-04-15 20:02