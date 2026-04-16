吃美食作公益！ 胡同燒肉「女神套餐8折」捐3%助失智症、85℃「苦盡柑來」新品力挺全障運
溫馨與熱血氛圍滿點！ 頂級燒肉品牌「胡同」饗應母親節作公益，推出激省 2,500 元的女神套餐，爽嗑日本A5和牛還直接招待大鱈場蟹腳，消費更同步捐助3%給失智症協會；而咖啡連鎖龍頭85℃，推出全新「椪柑系列」飲品，力挺「全障運」運動員。
邊吃邊做公益！胡同燒肉「女神套餐」下殺8折、3%捐助失智症協會
胡同燒肉與胡同裏燒肉聯手給媽媽驚喜！即日起至5/20，推出「記得我愛您．母愛最大燒肉祭」，原價超過萬元的「女神套餐」直接下殺至9,000元，奢華套餐集結了日本A5和牛肋眼、和牛牛舌、和牛內橫膈膜等多款夢幻品項。
更狂的是，凡點購此套餐，胡同直接加碼贈送價1,880元的「大鱈場蟹腳」。現場還有「記憶小遊戲」，只要回答菜單問題闖關成功，還能再拿免費飲品。
根據衛福部調查，全台失智症人數已突破30萬，橘焱胡同今年將愛心延伸，將每份母親節女神套餐的銷售額3%，捐贈予「台灣失智症協會」，透過聚餐的溫度支持失智症家庭，成就一場溫暖的公益行動。
85℃ 挺全障運！「苦盡柑來」椪柑飲品新登場
手搖飲控也能應援！預計5月底在新北市將舉行「115 年全國身心障礙國民運動會」，85℃ 以「苦盡柑來」為題，選用台灣在地100%天然椪柑原汁，推出兩款初夏清爽飲品。
「椪柑冰美式（大杯85元）」濃郁咖啡撞擊清新椪柑，微酸果韻中帶點回甘；「椪柑翡翠（大杯60元）」以綠茶與青茶基底融合甘甜果汁，每一口都喝得到台灣在地水果風味。
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