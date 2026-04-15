首爾人氣烘焙店來了！ 「Standard Bread」台灣首店5月插旗信義A11 招牌「焦糖烤布蕾吐司」必嚐

吐司控快筆記！在韓國IG掀起打卡熱潮、許多人去聖水洞指名必吃的鄉村風烘焙店「Standard Bread」宣布進軍台灣。品牌以那隻呆萌可愛的吐司LOGO深植人心，現在不用飛出國，首店即將在今年5月正式插旗台北信義新光A11。

Standard Bread強調「每30分鐘現烤出爐」的烘焙節奏，確保消費者拿到的每一份吐司都是最完美的溫熱狀態。品牌更推崇「撕開吃」的豪邁享用方式，取代傳統切片，讓食客能感受麵包體最原始的Q彈與纖維感。

圖／翻攝官方IG@standardbread_official

招牌「鐵鍋法式吐司」必點！招牌「焦糖烤布蕾法式吐司」吐司外層炙燒至金黃脆口，放入鐵鍋後淋上香甜布蕾液，口感外脆內軟，視覺與味覺雙重享受絕對不能錯過。還提供超過十多種的特製果醬與自製抹醬，讓麵包愛好者可以根據個人喜好，打造出專屬的豐富吃法。

圖／翻攝官方IG@standardbread_official

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據品牌官方社群及求職網站資訊顯示，Standard Bread台灣首店預計在2026年5月中旬於新光三越信義A11館正式登場。店內除了招牌烘焙與咖啡飲品外，更計畫提供義大利麵、早午餐等全方位餐點選項，讓粉絲們從早午餐一路吃到下午茶！

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