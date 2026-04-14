「精品咖啡」無限暢飲！不只有20多種咖啡任你選 還能在歐風咖啡廳吃到「鹽酥雞、黑蒜牛肉麵」超級狂

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聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／板橋大遠百粉專及龍火PanaceaCafe粉專
圖／板橋大遠百粉專龍火PanaceaCafe粉專

精品咖啡無限續！板橋這家「複合式咖啡廳」限定推出「咖啡無限續杯」超狂活動，多達20種以上精品咖啡任你選，為你實現咖啡自由。

圖／龍火PanaceaCafe粉專
圖／龍火PanaceaCafe粉專

圖／龍火PanaceaCafe粉專
圖／龍火PanaceaCafe粉專

位於板橋大遠百9F這家「Panacea Cafe」推出「咖啡無限續杯」，即日起至5/31，全時段內用單點咖啡享無限品飲，常備20種以上咖啡豆任君挑選，暢飲精品咖啡也不傷荷包。

圖／龍火PanaceaCafe粉專
圖／龍火PanaceaCafe粉專

圖／龍火PanaceaCafe粉專
圖／龍火PanaceaCafe粉專

除了品咖啡外，複合式咖啡「Panacea Cafe」同樣提供美味餐飲，從高顏值甜點、小圓鬆餅鹽酥雞、咖哩和牛歐姆蛋和黑蒜麻辣牛肉麵統統點得到，不論是下午茶還是正餐都能滿足。而店內風格則走歐式復古風，在質感氛圍中暢飲咖啡、吃甜點格外具有儀式感。

Panacea Cafe

地址：新北市板橋區新站路28號9F（板橋大遠百9F）

營業時間：11:00-22:00

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板橋大遠百 咖啡廳 甜點 鬆餅 鹽酥雞 牛肉麵 下午茶

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