最美「湖景Buffet」來了！5月起「全自助吃到飽」399元起 坐擁湖景第1排「美味熱食、地中海蔬食」無限吃 用餐資訊一次看

隨著母親節腳步逼近，餐飲市場提前迎來聚餐高峰。王品集團旗下「夏慕尼」鐵板燒即日起至4月30日優惠倒數中，消費者只要於平日至全台門市享用兩客套餐，並於個人社群平台分享與母親或伴侶「牽手」的浪漫合影，出示畫面即可免費獲得價值1,200元的「波士頓龍蝦」一隻，四客套餐則贈送兩隻，以此類推，用豐盛海味打造最動人的節日儀式感。

2026-04-18 14:43