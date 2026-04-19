最美「湖景Buffet」來了！5月起「全自助吃到飽」399元起 坐擁湖景第1排「美味熱食、地中海蔬食」無限吃 用餐資訊一次看
半自助變全自助！全台最美湖景景觀餐廳宣布，將於5月起轉型為「全自助式Buffet」，地中海沙拉、多樣豐富熱食統統吃得到，最新餐費、用餐資訊一次看。
甫於今年一月開幕的湖景景觀餐廳「㵘光MÀN LIGHT」原以點主餐享半自助式吃到飽為消費模式，經過市調與營運調整，將於5/1起正式改為「全自助式Buffet」，不僅增加地中海蔬食類沙拉、水果和甜點，熱食餐檯區也將提供豐富主食輪番上陣，預計正餐期將供應8道沙拉、海鮮區、8道餐台熱食區、鹹甜湯品與麵包區、甜點飲料及霜淇淋等。實際供應菜色依現場為準。
5/1起，週三至五之午餐11:30-14:00、晚餐17:30-21:00兩個餐期，用餐每人599元，而下午茶14:30-16:30則是每人399元；假日（含國定假日）部分，午餐分為11:30-14:00、14:30-16:30兩個時段別，晚餐時段17:30-21:00，假日無供應下午茶，全時段每人餐費均為599元；平假日用餐時間皆為2個小時。
兒童收費方式，身高90cm以下免費；身高90-119cm午/晚餐每人150元、下午茶每人119元；身高120-139cm午/晚餐每人350元、下午茶每人199元；身高140cm以上午/晚餐每人599元、下午茶每人299元。消費皆另外加10%服務費，戶籍地設在八德區居民可出示身分證享有免服務費優惠。
㵘光MÀN LIGHT
地址：桃園市八德區榮興路6號2F
電話訂位：03 3636361
粉絲專頁：https://www.facebook.com/bademanlight
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