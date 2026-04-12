中友百貨太拚了！不只299元吃海底撈 「泰式火鍋吃到飽」329元爽嗑鴛鴦鍋+兩種肉 還有泰式炸物、摩摩喳喳任你吃
又是台中中友店限定！不只299元吃海底撈，超夯泰式火鍋「329元吃到飽」也來了，三種套餐任你選，再爽嗑打拋豬、泰式炸物、泰式奶茶等自助吧。
除了海底撈台中中友店獨家優惠外，「藍象廷泰式火鍋」台中中友店同樣推出限店「商業午餐329元起」優惠，最低價329元套餐內含肉品3選2，鍋底7選2爽吃鴛鴦鍋，自助餐檯還有各式時蔬、火鍋料、飯麵副食，以及打拋豬、泰式咖哩、美味炸物、泰式風味醬料等豐富食材吃到飽，多款飲料、泰奶喝到爽，最後再來一碗摩摩喳喳作為結尾，讓泰料控能一次吃過癮。
藍象廷台中中友店商業午餐供應時段為平日週一至五11:00-13:30，優惠方案預計推出至6/30，建議可提前訂位。
藍象廷泰式火鍋 台中中友店
地址：中友百貨C棟15F（台中市北區三民路三段161號）
訂位專線：04-22259610
商業午餐供應期間：即日起～2026/6/30
供餐時段：平日週一至五11:00-13:30
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