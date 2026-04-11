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台北喜來登謝師宴優惠開搶！40人團體「每10人送1人」Buffet，再加碼送雞尾酒會

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

迎接畢業季聚餐熱潮，台北喜來登大飯店推出「2026謝師宴專案」，自5月1日至8月31日限時登場，主打高CP值團體優惠與完整宴會體驗。其中最吸睛亮點為自助餐方案「滿40人、每10人送1人免費」，等同團體越大折扣越高，成為學生族群鎖定焦點。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

此次專案提供西式自助百匯與中式桌席兩種形式。自助餐平日每位1,199元+10%、假日1,399元+10%，40人即可開席，並享「每10人送1人」回饋；中式桌席則為10人一桌，平日每桌13,999元+10%、假日15,999元+10%，適合講究儀式感的班級或社團聚會。兩大方案皆提供獨立宴會空間、音響設備與310吋大螢幕，輕鬆打造專屬謝師舞台。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

餐飲內容同樣不馬虎。自助百匯集結多國料理，從冷盤沙拉、蒜香海鮮、炙烤肉排到法式燉雞與亞洲熱食一應俱全，餐後再享學生最愛的哈根達斯冰淇淋；中式桌席則由主廚規劃十道澎湃宴席，包含明爐烤鴨、清蒸海虎斑與經典燉湯等，展現團圓宴客氣勢。

優惠再加碼，凡於週五至週日預訂謝師宴，免費升等「迎賓雞尾酒會」，提供無酒精特調飲品與派對小點，為聚會暖場；另可加價12,000元升級卡拉OK設備，炒熱現場氣氛。現場亦備有畢業主題拍照道具與紀念鹽雕，並提供果汁暢飲，讓師生留下難忘回憶。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

飯店位於捷運善導寺站步行約2分鐘，鄰近華山文創園區與台北車站商圈，交通便利、續攤選擇多。整體專案鎖定大團體聚餐需求，透過人數優惠與週末升等禮遇，打造兼具價格與儀式感的畢業盛宴。

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