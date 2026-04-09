肉控天堂！ 新北50樓Café「和牛吃到飽」爐烤和牛、現沖和牛肉湯無限供應 加抽「2人免單」、這天前「兒童免費」
肉控們尖叫！位於板橋百揚大樓、擁有絕佳高空美景的新北最高自助餐廳「50樓Café」，即日起至6/26重磅推出「和牛吃到飽」，嚴選美國SRF極黑和牛、澳洲頂級M9和牛及稀有的和牛臉頰肉，打造出逾十道特色料理。平日用餐還有機會抽中兩人免費，5/31前更有兒童免費優惠，CP值簡直爆表！
50樓Café「和牛吃到飽」祭出豪華陣容，首推美國知名蛇河農場（SRF）的「極黑和牛」。這種牛隻經過長達600天的穀飼養成，油花密布且帶有濃郁肉香。主廚特別呈獻「爐烤和牛」，以多種香料醃漬後烤至粉嫩熟度，現切時肉汁四溢；此外，「炙燒和牛握壽司」經過高溫火烤，油脂焦香與醋飯完美融合，滑嫩口感讓人忍不住一貫接一貫。
澳洲和牛則選用最高等級M9，其中「和牛壽喜燒」選用黃金比例調製的柴魚醬汁，輕涮薄片和牛，讓甘甜醬汁完整包覆肉片，入口即化的油脂甜潤卻不膩口。還吃的到升級版台南風味「現沖和牛肉湯」、若喜歡重口味，絕對不能錯過「川味水煮和牛」與珍稀的「慢燉和牛頰奶油洋芋」，每一口都能吃到和牛最極致的層次感。
甜點區也同樣精采，有季節限定的「芒果塔」與「芒果奶酪」酸甜清爽，還有「焦糖巧克力蛋糕」與香脆的「巧克力菠蘿泡芙」，豐富的甜點陣容將為這場高空和牛派對劃下完美句點。
餐廳也準備了多重好禮。活動期間平日用餐，每筆帳單都能參加「幸運轉轉樂」，有機會抽中兩人用餐免費或焗烤龍蝦；5/31前推「歡樂兒童月」，只要130公分以下孩童由一位成人陪同，即可享「兒童用餐免費」；母親節限時（5/2-5/3、5/9-5/10）豪華加碼每人「半隻波士頓龍蝦」，快帶媽媽來慶祝。
50 樓 Café「和牛吃到飽」
．地點： 新北市板橋區新站路16號百揚大樓50樓
．日期： 即日起至6月26日
．價格： 平日午餐 1,099 元、平日晚餐 1,199 元、假日午餐 1,199 元、假日晚餐 1,299 元，以上價格需另加一成服務費
．電話： 02-7705-9723
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