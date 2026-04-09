香菜控衝一波！「瀧厚牛排」香菜季限時開跑，牛排、燉飯、沙拉到套餐「香菜1次滿足」

香菜愛好者準備集合！連鎖餐飲品牌瀧厚旗下「瀧厚牛排」與「瀧厚Set Meal」攜手推出期間限定「香知香惜．香菜季」，以多款香菜入菜料理打造全新味覺體驗，從主餐到輕食通通升級，更祭出排餐加價39元即可「香菜加爆」的優惠，掀起春季話題。

圖／業者提供

主打人氣「牛排尬香菜」，以炙燒牛排搭配大量新鮮香菜，肉汁與草本香氣交織，呈現濃烈又層次分明的風味，是香菜控不可錯過的重磅選擇。凡點任一排餐皆可加價39元升級香菜加量，像是290元起的炙燒梅花豬排，加購後約330元即可享受香氣全面升級的口感。

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另一道「香菜牛肝菌燉飯」（269元）則走濃郁路線，以牛肝菌醬帶出深厚菇香，再加入香菜點綴提味，米粒吸附醬汁後口感滑順，每一口都能品嚐到奶香與香菜交融的層次風味。

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清爽系首選「香菜沙拉」則以新鮮蔬菜為基底，加入香菜提升整體香氣，口感清脆、風味輕盈，適合搭配主餐平衡味覺。而想一次嘗試多種風味的消費者，推薦「香菜B套餐」（148元），集結多款香菜元素組合，打造入門首選，不僅香菜控喜愛，也讓初次嘗試者更容易接受。

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業者表示，「香知香惜．香菜季」為四月限定活動，除提供線上訂位與會員優惠外，部分品項亦可限量加購。從濃郁主餐到清爽輕食，全面展現香菜魅力，無論是死忠香民或想挑戰新口味的消費者，都能在本季找到專屬美味。

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