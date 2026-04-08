快訊

美伊暫停火 …伊朗國會議長將率團談判 范斯領軍美方代表團

伊朗戰爭後未有油輪從中東抵台 中油：800萬桶原油這時陸續運來

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

新「早午餐吃到飽」399元！四星飯店「日式早午餐百匯」3個月限定 在英式紅磚建築裡暢吃日式家常料理

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

限定3個月！台北四星飯店「早午餐百匯」新登場，從壽司、關東煮到日式家常料理統統吃得到，最後再以甜點、水果結尾，一天只吃一餐也很可以。

圖／<a href='/search/tagging/1013/台北漢普頓酒店' rel='台北漢普頓酒店' data-rel='/1013/244562' class='tag'><strong>台北漢普頓酒店</strong></a>粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

四星級「台北漢普頓酒店」1F餐廳「洛可可茶苑」新推出期間限定「日式早午餐百匯」，4至6月每日11:30-13:30期間用餐，吃得到綜合壽司、蔬食天婦羅、日式蕎麥麵、照燒鱸魚、薑汁燒肉等豐富新菜色，同樣有海鮮、現煮麵食、粥品、蛋料理、生菜沙拉可以搭配，以及甜點和水果全都能無限吃，還有生啤酒無限暢飲，讓早午餐吃完直接飽到宵夜時間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

圖／台北漢普頓酒店粉專 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／台北漢普頓酒店粉專 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

收費部分，平日每位399+10%元，假日每位499+10%元。台北漢普頓酒店位於北市中山區精華地段，外觀為十九世紀英國維多利亞時期紅磚建築極具特色，而洛可可茶苑用餐空間同樣優雅舒適，即便是吃Buffet也能吃得很有高級氛圍感。

圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

洛可可茶苑 早午餐自助百匯

地址：台北市中山區建國北路二段7號1F

用餐時段：每日11:30–13:30（最後入場13:00）

費用：平日每位$399+10%、假日每位$499+10%

服務專線：02-2506-9696 分機311

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

台北漢普頓酒店 吃到飽 Buffet 早午餐 壽司 日式料理 炸物

相關新聞

新「早午餐吃到飽」399元！四星飯店「日式早午餐百匯」3個月限定 在英式紅磚建築裡暢吃日式家常料理

限定3個月！台北四星飯店「早午餐百匯」新登場，從壽司、關東煮到日式家常料理統統吃得到，最後再以甜點、...

三商炸雞「2桶炸雞現省461」！福勝亭「開運豬排、魚排定食」統統179

迎來20週年，連鎖日式豬排「福勝亭」自4月9日至4月19日，限時11天推出3款人氣定食優惠，包括「開運豬排定食」、「鮮嫩炸雞柳定食」、「黃金魚排定食」原價230元，特惠價179元，現省51元。

滿千送百、套餐半價！四代目菊川鰻魚、排排沾牛排 插旗台中漢神洲際

來自日本並獲得《日本中部特別版米其林指南》餐盤推薦的鰻魚名店「うなぎ四代目菊かわ」，繼2023年底開設台中西屯店後，即將再於台中開設「台中漢神洲際店」，為品牌在台第6間分店，也是全台首間百貨旗艦店。

端午粽戰開打！台北遠東首創「湯配粽」 南洋紫粽、牛肉蛋黃粽吸睛

端午節送禮市場提前開戰，台北遠東香格里拉今年以「湯粽相遇」為主題推出端午粽禮系列，首度結合熱湯與粽子的新吃法，透過溫潤湯品平衡粽香油脂，打造更具層次感的端午饗宴。同時集結十款匠心美粽與三款時尚精品禮袋，鎖定高質感送禮市場，即日起開放預購，4月30日前享早鳥85折優惠。

母親節最狂蛋糕來了！85℃推「杜拜巧克力千層」 預購再抽iPhone 17

母親節甜點市場開打，連鎖咖啡品牌85℃今年主打話題新品「杜拜巧克力千層蛋糕」，以中東奢華風味結合法式千層工藝搶攻送禮商機，同步推出6款母親節限定蛋糕，即日起，除指定蛋糕享85折優惠外，會員再抽iPhone 17與美容儀等大獎，預估全台銷售量可達5萬3千顆。

身份證有「4」吃炒湘湘送「蜜糖滋粑」！有「這3個同音字」也享優惠

緯豆集團旗下時尚中式熱炒「炒湘湘」，將於4月13日推出全新「辛電感應」系列，會員可享有「新品7折」嘗鮮優惠券，並享免費甜點；活動期間消費滿額，身分證字號有「4」或姓名有「ㄉㄧㄢˇ」、「ㄓㄨㄥ」、「ㄒㄧㄤ」，即贈送「芝麻蜜糖滋粑」1份。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。