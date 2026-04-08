新「早午餐吃到飽」399元！四星飯店「日式早午餐百匯」3個月限定 在英式紅磚建築裡暢吃日式家常料理

來自日本並獲得《日本中部特別版米其林指南》餐盤推薦的鰻魚名店「うなぎ四代目菊かわ」，繼2023年底開設台中西屯店後，即將再於台中開設「台中漢神洲際店」，為品牌在台第6間分店，也是全台首間百貨旗艦店。

2026-04-08 13:30