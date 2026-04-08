新「早午餐吃到飽」399元！四星飯店「日式早午餐百匯」3個月限定 在英式紅磚建築裡暢吃日式家常料理
限定3個月！台北四星飯店「早午餐百匯」新登場，從壽司、關東煮到日式家常料理統統吃得到，最後再以甜點、水果結尾，一天只吃一餐也很可以。
四星級「台北漢普頓酒店」1F餐廳「洛可可茶苑」新推出期間限定「日式早午餐百匯」，4至6月每日11:30-13:30期間用餐，吃得到綜合壽司、蔬食天婦羅、日式蕎麥麵、照燒鱸魚、薑汁燒肉等豐富新菜色，同樣有海鮮、現煮麵食、粥品、蛋料理、生菜沙拉可以搭配，以及甜點和水果全都能無限吃，還有生啤酒無限暢飲，讓早午餐吃完直接飽到宵夜時間。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
收費部分，平日每位399+10%元，假日每位499+10%元。台北漢普頓酒店位於北市中山區精華地段，外觀為十九世紀英國維多利亞時期紅磚建築極具特色，而洛可可茶苑用餐空間同樣優雅舒適，即便是吃Buffet也能吃得很有高級氛圍感。
洛可可茶苑 早午餐自助百匯
地址：台北市中山區建國北路二段7號1F
用餐時段：每日11:30–13:30（最後入場13:00）
費用：平日每位$399+10%、假日每位$499+10%
服務專線：02-2506-9696 分機311
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