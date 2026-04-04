超大份量早午餐！ 台南平價美食「銀倆早午餐」雙份雞腿排早午餐、雙層厚牛肉脆皮菠蘿堡必點

台南美食｜台南東區美食『銀倆手作』開在南紡附近的早午餐，有著大份量早午餐深得我心，主打吐司盒子/厚片/全日早午餐/脆皮菠蘿漢堡，早午餐直接給你雙份脆皮雞腿排 蛋白質滿滿！還有手撕吐司、蔬果沙拉、歐姆蛋、奶酪，回訪了很多次整體很不錯，大食量的朋友一定很愛，樓下有「有局桌遊館」可以包場（KTV/桌遊/switch）這間網路評價很不錯 喜歡的快收藏起來！

『銀倆手作』位於台南東區裕農路上（附近有收費停車場🅿️）內用區位置不多有吧台、四人桌及雙人桌，建議大家先訂位！

青檸嫩煎雞腿早午餐 $280

這盤早午餐直接給你雙份脆皮雞腿排，蛋白質upup，還有手撕吐司、蔬果沙拉、歐姆蛋、奶酪、薯條，我吃的超級飽！雞腿排擠上檸檬會更好吃，cp值非常高

泰式腿排飯糰定食 $299

雞腿排酥脆好吃搭配酸甜泰式醬很厲害，這盤內容有炒時蔬+飯糰+奶酪+歐姆蛋+地瓜球，吃完這盤可以飽很久。

烤飯糰的醬汁有入味香氣很夠，有菜有飯還有肉，推薦大家點早午餐或定食，份量很有誠意！

附贈的奶酪。

青檸牛肉脆皮菠蘿堡 $219

脆皮菠蘿漢堡搭配+雙層牛肉排+炙燒鳳梨片+番茄生菜起司片，一口咬下層層迷人香氣，脆皮菠蘿堡我好愛😍 升級+B套餐$49（雞塊+90元內飲料）。

銀倆樓下（有局桌遊館）有提供包場服務，有switch/桌遊/KTV，大家可以揪團來～～

地址：台南市東區裕農路448-8號一樓

電話：06 – 2090937

時間： 09:30~17:00

文章來源：台南小白 FB：台南小白

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