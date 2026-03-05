三商炸雞「6塊雞＋薯霸」現省230！摩斯「會發光的棒球摩斯卡」首登場

摩斯漢堡歡慶35週年慶，適逢WBC世界棒球經典賽期間，摩斯漢堡推出多重優惠。3月12日品牌生日當天，首度推出「會發光的摩斯卡」，卡面以「MOS Friends」雞塊兄弟結合熱血棒球設計，搭配燙銀LOGO與感應式發光模組，質感全面升級，首發優惠價99元，讓粉絲一同為賽事加油、為品牌慶生，共享元氣滿滿的美味時光。

即日起至3月17日，摩斯並推出多人點心組，內含「摩斯雞塊18塊＋月亮薯條＋抹茶紅豆米派2個＋大杯冰紅茶2杯」，原價430元，優惠價349元；另外「超級大麥元氣牛肉珍珠堡＋超級大麥海洋珍珠堡＋6塊摩斯雞塊＋月亮薯條＋北海道可樂餅＋大杯冰紅茶2杯」原價435元，優惠價399元。「哈密瓜蘇打／哈密瓜蒟蒻冰茶」任選2杯，優惠價99元。活動期間，凡購買球賽應援限定優惠餐點、雙倍起司披薩熱狗堡或炸和牛棒球堡指定套餐，即可獲「MOS Friends棒球造型貼紙」1張，送完為止。

3月18日至3月31日，來店消費「超級大麥海洋珍珠堡＋大杯摩斯冰紅茶」原價110元起，優惠價99元；早餐「摩斯炸蝦堡＋大杯摩斯冰紅茶」原價105元，優惠價89元，再享「方塊薯餅3個」加購價25元。飲品則推出「台灣橙康普蒟蒻冰茶／香吉士蘇打／冰橙咖啡」，任選2杯原價150元起，優惠價99元。同時「MOS Order APP跨店取」也同步推出多款優惠方案。

世界棒球經典賽開打，三商餐飲旗下會員平台「三商i美食卡APP」集結三商巧福、福勝亭與三商炸雞，自即日起至2026年3月15日，推出「熱血久久 相挺應援」限時優惠。「三商巧福」推出3款組合，包括「超大盛牛肉壽喜飯＋現燙青菜＋中杯飲料」原價275元，特價189元；「半筋半肉牛肉麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料」原價275元，特價189元；「番茄肉醬乾拌麵＋現燙青菜＋中杯飲料」原價179元，特價129元。

主打日式豬排飯的「福勝亭」推出「開運豬排定食＋風味小菜」原價275元，特價199元；「鮮嫩炸雞柳定食＋風味小菜」原價275元，特價199元。另外「三商炸雞」則推出「6塊炸雞（義式／脆皮、原味／辣味）＋原味薯霸」原價459元、特價229元，一同為台灣加油。

「福勝亭」推出「開運豬排定食」優惠方案。圖／三商餐飲提供

三商炸雞推出6塊炸雞優惠。圖／三商餐飲提供

摩斯漢堡分波推出多款優惠方案。圖／摩斯漢堡提供