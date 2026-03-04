3人同行1000元！ 新北最高餐酒館「14道南洋新菜午餐任搭+小菜吃到飽」　應援中華隊贏金牌「贈金牌」

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
Asia49亞洲料理及酒廊。圖／Mega50餐飲及宴會官網
Asia49亞洲料理及酒廊。圖／Mega50餐飲及宴會官網

小資族、上班族快衝！被譽為「新北天際美食綠洲」的板橋超人氣景觀餐廳 Asia49，自3月6日起更推出全新改版的商業午餐，囊括泰國、馬來西亞等14道異國料理，最狂的是同步祭出超值優惠，5月29日前「3人同行午餐只要1000元」，平均每人333元就能在星級美景下飽餐一頓！

Asia49亞洲料理及酒廊。圖／<a href='/search/tagging/1013/Mega50' rel='Mega50' data-rel='/1013/248150' class='tag'><strong>Mega50</strong></a>餐飲及宴會官網
Asia49亞洲料理及酒廊。圖／Mega50餐飲及宴會官網

Asia49 這南洋風新版菜單大有來頭，集結了三位跨國大廚的靈魂手藝！包括曾歷練多家星級飯店的副主廚吳明祥、擁有超過30年廚齡的泰籍主廚王安妮，以及來自馬來西亞的南洋菜達人林垠伸。

Asia49亞洲料理及酒廊。圖／Mega50餐飲及宴會官網
Asia49亞洲料理及酒廊。圖／Mega50餐飲及宴會官網

新菜色亮點滿滿，首推「潮州蒸鱸魚佐葛粉」，靈感源自大馬小吃；重現清邁道地風味的「泰北黃咖哩雞腿麵」，以及香氣誘人的「娘惹豆醬雞肉飯」、「打拋豬口袋餅」還有「大馬咖哩炸豬排飯」、「白玉苦瓜鑲豬肉飯」、「新加坡海南雞飯」，以及台味十足的「什錦海鮮粥」與「芋頭小卷米粉湯」等，加上原菜單「泰式檸檬鱸魚飯」、「椒麻雞腿飯」、「檳城福建蝦麵」等共14道選擇，滿足饕客們的味蕾。

Asia49亞洲料理及酒廊。圖／Mega50餐飲及宴會官網
Asia49亞洲料理及酒廊。圖／Mega50餐飲及宴會官網

Asia49亞洲料理及酒廊。圖／Mega50餐飲及宴會官網
Asia49亞洲料理及酒廊。圖／Mega50餐飲及宴會官網

慰勞辛苦的上班族，Asia49 推出最強「午間應援」。即日起至5月29日，凡於午餐時段用餐，任選3道午間套餐特惠只要1,000元（已含服務費），不僅能品嚐到主廚私房新菜，現場還提供「小菜任你吃到飽」。

同時，Asia49也化身為全台最高的運動酒吧！即起至3月18日「WBC世界棒球經典賽」賽程期間，只要單筆消費滿2,000元，餐廳直接大方請客，贈送「金牌台灣啤酒」4瓶。現場更會進行精彩賽事轉播，球迷們快手刀預約享受高空美景與美食，一邊為中華隊吶喊應援！

Asia49亞洲料理及酒廊。圖／Mega50餐飲及宴會官網
Asia49亞洲料理及酒廊。圖／Mega50餐飲及宴會官網

