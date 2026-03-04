海底撈首推「甜點吃到飽」自助吧！最低199元爽嗑草莓蛋糕馬卡龍掀熱議

快訊

以美食與服務聞名的海底撈再出新招，近期在高雄大遠百門市打造話題十足的「甜點自助吧」，主打多款人氣甜品無限供應，從草莓蛋糕、繽紛馬卡龍、造型甜甜圈到當季水果一字排開，讓甜點控不用飛飯店，也能用親民價格享受滿桌甜食。活動鎖定平日下午時段推出，消息曝光後迅速在社群掀起討論，被不少網友點名是近期高CP值吃到飽選項。

此次甜點吧採雙軌收費方式。若不打算用餐火鍋，可選擇「下午茶自助」方案，每人299元即可入場享用各式甜點；若已在店內開鍋消費，則能以加購價199元升級甜點無限吃。換算下來，用銅板價就能把整排甜品一次打包品嘗，對學生族群或姊妹淘聚會格外有吸引力。

供應時間為平日11時30分至17時，鎖定午後離峰時段，無論想安排約會、慶生或單純來場療癒系下午茶，都多了新選擇。不少消費者分享實際體驗，直呼甜點種類豐富、補餐速度快，整體表現超出預期。

此外，品牌3月也同步啟動生日慶活動，包含會員轉盤抽吃鍋金、壽星專屬禮包與指定時段抽整桌免單等驚喜，為用餐氣氛再添話題。業者提醒，各項優惠數量有限，實際內容與使用規範依門市公告為準。

