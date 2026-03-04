藏壽司菜單改版「一盤最低30元」！鮪魚大腹、奢華海鮮超值價開吃，扭蛋玩法規則也變了

快訊

欣傳媒／ 欣傳媒

繼日本人氣壽司連鎖品牌壽司郎大改菜單之後，藏壽司也正式啟動菜單改版！為滿足不同年齡層的客群需求，藏壽司自 2 月 5 日起，新增 30 元、50 元、60 元、90 元、100 元共 5 段新價位壽司盤。這次改版總計有 17 款新價位商品上市，將帶給顧客美味升級、品項多樣化及趣味雙倍的全新感受。

藏壽司全新菜單價位、品項一次看

在全新推出的 5 段價位中，30 元超值系列共有 4 款壽司，包含大切長鰭鮪魚（一貫）、韓風辛味花蛤軍艦、納豆軍艦及黃瓜卷，讓消費者以平價享受升級後的美味。

50 元炙鮮系列則提供 6 款選擇，包含大切星鰻握壽司（一貫）、大切星鰻天婦羅握壽司（一貫）、炙烤青森扇貝佐香蔥醬油、炙烤起司酪梨豬五花、炙烤鮭魚親子奶油乳酪，以及炙烤明太子鮭魚親子。

至於 60 元新品則推出「炸蝦天婦羅握壽司」，將熱銷榜上的炸蝦天婦羅轉化為握壽司選擇。90 元極盛系列由被譽為海中和牛的「黑鮪魚」領軍，推出鮪魚大腹（一貫）、炙烤鮪魚大腹（一貫）、海膽中脂海苔包、醃漬生鮭魚脂佐松露等 4 款新品。最高單價的 100 元盛宴系列則有兩款力作：北海三種盛合及醃漬鮪魚中脂佐松露，集結了蟹、鮭、海膽等明星海鮮，美味一次滿足。

藏壽司新菜單價目表

1.大切長鰭鮪魚(一貫) 30元

2.韓風辛味花蛤軍艦 30元

3.納豆軍艦 30元

4.黃瓜卷 30元

5.大切星鰻握壽司(一貫) 50元

6.大切星鰻天婦羅握壽司(一貫) 50元

7.炙烤青森扇貝佐香蔥醬油 50元

8.炙烤起司酪梨豬五花 50元

9.炙烤鮭魚親子奶油乳酪 50元

10.炙烤明太子鮭魚親子 50元

11.炸蝦天婦羅握壽司 60元

12.醃漬生鮭魚脂佐松露 90元

13.海膽中脂海苔包 90元

14.鮪魚大腹(一貫) 90元

15.炙烤鮪魚大腹(一貫) 90元

16.北海三種盛合 100元

17.醃漬鮪魚中脂佐松露 100元

藏壽司為何要改菜單？扭蛋玩法也變了！

新春之際，藏壽司迎來新任董事長暨總經理藪内薰上任。他指出，首要戰略是提升顧客滿意度，透過全新商品與服務帶來新的幸福連結，因此推進多樣化的壽司盤體驗，讓壽司進一步成為日常生活的平民美食。

同時，深受顧客喜愛的扭蛋遊戲也迎來升級。目前全門市已導入手機點餐系統，凡透過手機點餐之商品，將統一改為一個盤子出餐。而以往手機累積抽獎需消費滿 200 元才可啟動，現在規則放寬：價格介於 60 元至 90 元的新價位商品也適用抽獎門檻。只要透過手機點餐 60 元至 90 元任一壽司，該盤就能直接參加手機累積抽獎並計入投盤一次。

欣傳媒XINMEDIA:https://www.xinmedia.com/

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

蘇祐萱 https://www.xinmedia.com/article/305073

