快訊

獨／高雄開錯刀醫師記兩大過免職 醫懲會只記警告還可當醫師理由曝

基隆地檢署涉貪檢察官林渝鈞聲押 前妻戴手銬領百萬交保不發一語

捷運三峽北大站離職員工尋仇 持刀劃傷前主管右耳

元宵節開鍋最對味！石二鍋送湯圓、和牛涮升級和牛、聚消費滿千送兩千

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
石二鍋歡慶元宵節，3月3日元宵節當天推出內用消費套餐，送芝麻小湯圓。王品集團／提供
石二鍋歡慶元宵節，3月3日元宵節當天推出內用消費套餐，送芝麻小湯圓。王品集團／提供

正月十五日元宵節，來碗熱呼呼的湯圓暖身，3月3日-3月4日活動期間，到「石二鍋」全台門店內用消費套餐，就送芝麻小湯圓。3月2日-4月30日，「和牛涮」澳洲金牌純血和牛推出全新霜降、雪花部位涮到爽，再搭三溫糖壽喜燒，讓和牛美味雙重升級。迎接228連假，「聚 日式鍋物」即日起至2月28日，內用消費滿千、可獲得千元電子抵用券，再加送千元紙本折價券。

歡慶元宵節，絕對要吃熱騰騰的火鍋和湯圓。平價小火鍋霸主「石二鍋」，以美味湯頭、現點現刨原肉塊、新鮮時蔬等，擄獲眾多粉絲的心，成為天冷開鍋時首選。延續元宵節送湯圓傳統，3月3日-3月4日推出到全台門市內用消費套餐，就送5 顆芝麻小湯圓，吃來Q彈、香濃滑口，祈求新年圓滿順遂。

粉絲敲碗成功，季節限定的金湯酸菜鍋和剝皮辣椒鍋回歸，即日起加價39元起就能品嚐。金湯酸菜鍋結合酸菜，擁有酸、香、辣多層次口感，夠味又開胃。剝皮辣椒鍋甘甜微辣更是許多老饕最愛。

喜迎新春開新鍋，和牛吃到飽火鍋「和牛涮」，3月2日-4月30日升級獨家澳洲金牌純血和牛，新增霜降、雪花部位吃到飽，再搭配全新三溫糖壽喜燒，先炒糖後煎燒澳洲金牌純血和牛，濃郁肉脂香氣回味無窮。活動期間，到官方LINE領券，平日消費2客858元套餐，即可免費升級和牛壽喜燒雙吃，還可無限爽吃炙燒和牛壽司與鯛魚燒。參加瘋美食集點活動，消費滿千可獲得1點，最多集滿5點即可兌換日本A5和牛1份。

2025年榮獲網路溫度計「日式連鎖火鍋必吃名單」第一名的「聚」，主打札幌熊牛奶湯等多款美味湯底、雙人海陸瀑布聚及新鮮又超值的海鮮主餐，點套餐就能享用新鮮時蔬、飲料、霜淇淋等自助吧吃到飽。2/28前到「聚」開涮，內用消費滿千，不僅能獲得千元電子抵用券，還能再領千元紙本折價券，等於現賺兩千元入袋。

延伸閱讀

元宵節將至 屏東潮州辦「提燈遊庄」感受傳統燈節氛圍

3月3日元宵節15禁忌一次看！別借人錢、不宜剪髮「斷送財氣」

嘉縣衛生局公布元宵抽驗結果 32件湯圓及餡料全數符合規定

元宵節湯圓買包裝、散裝？ 衛生局：依「哪時候吃」來購買

相關新聞

199元扇貝吃到飽！ 朝聖Loppia旗下高CP值「JAPAN燒烤」 免飛日本爆吃北海道扇貝、加碼「A5和牛買1送1」

199元扇貝吃到飽！ 朝聖Loppia旗下高CP值「JAPAN燒烤」 爆吃北海道扇貝、加碼「A5和牛買1送1」

龍蝦免費吃！夏慕尼攜手蔡康永傳情 情侶上傳「牽手照」送價值破千大龍蝦

知名約會餐廳品牌「夏慕尼」今年重磅跨界，特別邀請作家、心動觀察家蔡康永優雅入座，以細膩視角見證鐵板前的深情對話，並共同為...

經典手扒雞回歸！「香雞城」插旗西門町 「小型外帶店」再掀回憶殺

香雞城這個名字，對不少台北人而言，是童年放學後的香氣記憶。創立於1984年的本土烤雞品牌，當年以整隻烤雞搭配手套與胡椒鹽的豪邁吃法打開知名度，全盛時期全台分店數一度突破百家，成為六、七年級生心中難以取代的經典滋味。沉寂多年後，如今品牌再度傳出新動向，宣布於西門町商圈展店，讓老饕們相當期待。

搶搭運動賽事熱潮 台北萬豪「主餐買一送一」 最高省1700元

搶搭近期國際運動賽事熱潮，台北萬豪酒店推出超強餐飲優惠，館內Garden Kitchen自3月2日至4月30日推平日午間...

連3天「韓式炸雞買1送1」！本村炸雞首進高雄　新推「台味三杯雞」

來自韓國的「Bonchon本村韓食炸雞」將於2月26日正式進軍高雄，插旗高雄大立百貨，乃是品牌在台第7間分店。同時全台門...

開幕送奶皇包、點心38元起！點點心姊妹餐廳「心開冰室」進駐信義區

旗下擁有「點點心」、「忠青商行」、「炒湘湘」等品牌的緯豆集團，將於3月1日在台北新光三越A8館推出全新港式快餐品牌「心開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。