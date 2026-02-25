快訊

瀚寓酒店「弈夢紅樓」餐廳推「紅樓狂饗」開春優惠！4人以上「不分平假日」85折

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／業者提供
圖／業者提供

位於信義核心地段的瀚寓酒店，館內中餐廳弈夢紅樓開春推出「紅樓狂饗」餐飲專案，主打不分平日、假日全面適用的聚餐優惠。即日起至4月30日止，只要4人（含）以上同行用餐，即可享85折禮遇，且折扣金額無上限，無論平日晚餐、週末聚會或連假餐敘都能同享優惠，打破坊間僅限平日使用的限制，為信義商圈帶來更彈性的聚餐選擇。

圖／業者提供
圖／業者提供

餐廳主打融合粵、滬、潮與台菜精神的新派中菜，多道功夫菜展現主廚深厚底蘊。人氣必點「波士頓龍蝦泡飯」以整隻龍蝦入饌，搭配干貝高湯現沖脆米，層層堆疊海味鮮甜；「避風塘炒蟹」選用肉質飽滿沙公，佐以蒜酥與辛香料拌炒，蒜香濃郁、口感酥香。經典「蒜香脆皮雞」歷經長時間醃製與風乾工序，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁；「荷香慢燉美國牛肋骨」則以荷葉包裹慢火燉煮，肉質軟嫩入味、香氣層次豐富。部分海鮮招牌菜因備料繁複，建議提前預訂，以確保最佳賞味品質。

圖／業者提供
圖／業者提供

圖／業者提供
圖／業者提供

圖／業者提供
圖／業者提供

除了料理吸睛，空間設計同樣成為話題焦點。餐廳以摩登元素結合復古中式語彙，燈飾與銅鏡細節營造典雅氛圍。窗邊座席更可遠眺台北101景致，白天夜晚各有風情，成為不少饕客拍照打卡的熱門角落。此次專案強調全年齡、全天候皆可享優惠，無論公司聚餐、家庭聚會或好友小酌，都能以更實惠價格品味星級中菜。

圖／業者提供
圖／業者提供

