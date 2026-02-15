拜年送禮首重「好吃又討喜」！4大超商「特色春節禮盒」讓心意再升級

喜迎火紅金馬年，拜年送禮要好吃、好看，更要討喜，萬一來不及提前準備或臨時想添購，4大超商已網羅多款特色春節禮盒，方便隨時採買，送大人、小孩都能找到適合的口味與款式，讓心意再升級。

7-ELEVEN推出多款應景的OPEN春節禮盒。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即日起至3月3日擴大門市禮盒選品數量，蒐羅價格從百元以上至千元等特色商品。門市「星巴克禮盒專區」共有7種選擇，並推出獨家新品「星巴克法蘭酥禮盒（贈雙杯提袋）」，以及Premium款的「星意納福禮盒」、經典雙口味「星巴克雙味杏仁捲×肉鬆捲禮盒」，伴手上門老少咸宜。今年首度新增的「高CP值禮盒」，強化堅果、蛋捲、捲心酥、泡芙等傳統禮盒升級加量版本。另有多款OPEN春節禮盒系列，搭配限定版存錢筒、戳戳樂等趣味包裝或元寶造型絣乾、金幣巧克力，可愛又應景。

7-ELEVEN門市「星巴克禮盒專區」今年共有7種選擇，並推出獨家新品「星巴克法蘭酥禮盒（贈雙杯提袋）」，售價990元。圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店集結逾200款特色禮盒，囊括Let’s Café嚴選、超人氣IP肖像及日本金賞伴手禮。首推「Let’s Café綜合夾心薄餅禮盒（售價499元）」，法式貓舌餅口感細緻，隨盒加贈以回收材質打造的質感品牌提袋。此外，話題IP吉伊卡哇、迪士尼TsumTsum及日本名店「藏王樹冰」、SAKImoto等伴手禮亦同步登場。即日起至3月3日禮盒任選2件9折、4件85折，使用指定支付工具享任2件88折優惠。

全家便利商店春節禮盒集結Let’s Café禮盒系列、萌度爆棚的卡通明星IP系列，更有多款日本進口話題伴手禮。圖／全家便利商店提供

全家便利商店推薦「TsumTsum植絨造型桶」，內有水果軟糖，全通路獨家販售，售價699元。圖／全家便利商店提供

Let’s Café新品「綜合夾心薄餅禮盒」（售價499元），以法式經典美味貓舌餅搶攻消費者味蕾，搭配白巧、咖啡、檸檬3種口味。圖／全家便利商店提供

萊爾富今年春節禮盒主打「名店獻禮」與「人氣肖像」系列，即日起至2月22日指定禮盒任2件9折、3件以上85折。名店獻禮依舊是送禮首選，首推「豪華紅帽子禮盒」，紅款新春價849元、藍款新春價499元（不參與優惠）；另有蟬聯香港第一伴手禮的「香港珍妮餅家－聰明小熊四味曲奇餅（小）」，集結奶油、咖啡、燕麥葡萄乾等經典口味，新春價599元（不參與優惠）。人氣肖像首推「Hello Kitty滿福禮盒」，精選4款人氣點心：香濃杏仁牛軋糖、細緻南棗核桃糕、香醇夏果太妃糖、酸甜草莓雪花酥，還附贈超萌Hello Kitty春聯，手提禮盒設計可愛搶眼，新春價799元。

萊爾富推薦「香港珍妮餅家－聰明小熊四味曲奇餅（小）」，新春價599元。圖／萊爾富提供

萊爾富推薦「豪華紅帽子禮盒」（紅色款），新春價849元。圖／萊爾富提供

OKmart即日起至3月4日指定禮盒任選2件95折、任選3件（含以上）9折優惠，推出多款高人氣肖像禮盒，集結 Hello Kitty「馬上發財禮盒」、卡娜赫拉的小動物「六六大順禮盒」、Snoopy「經典法蘭酥禮盒」，以及兼具實用與收藏價值的 Kuromi「吉祥如意撲滿禮盒」與 Hello Kitty「馬上轉好運馬克杯禮盒」，以討喜寓意與可愛造型，為年節送禮增添趣味與滿滿儀式感。另有融合經典品牌元素的「大頭叔叔龜甲萬醬油爆米花」。

OKmart即日起至3月4日指定禮盒任選2件95折、任選3件（含以上）9折優惠，推出多款人氣肖像禮盒。圖／OKmart提供

OKmart推出「大頭叔叔龜甲萬醬油爆米花」，售價339元，3月4日前特價299元。圖／OKmart提供

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。